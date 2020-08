Kamerona Diaza pastāsta, kāpēc likusi punktu aktrises karjerai

47 gadus vecā Kamerona sarunā ar aktrisi Gvinetu Paltrovu interneta raidījumā "In goop Health: The Sessions" pastāstījusi, ka pēc aiziešanas no darba kinoindustrijā radusi mieru.

"Es vienkārši nolēmu, ka vēlos dzīvē kaut ko citu. Tik ilgi tik smagi biju strādājusi, tas tiešām ir nogurdinoši. Un man vairs nebija ne kripatiņas laika privātajai dzīvei," saka bijusī modele Diaza, kas kino debitēja 1994. gadā slavenajā komēdijā "Maska" līdzās Džimam Kerijam. Viņas aktrises karjera ilga 20 gadu, vainagojās ar četrām "Zelta globusa" nominācijām un dalību daudzos kases grāvējos.

"Tad es nolēmu beigt filmēties un pievērst uzmanību savai privātajai dzīvei, attiecībām ar ģimeni, draugiem. Un tad satiku Bendžiju [Madenu], drīz vien apprecējāmies, jo abi zinājām, ka tas ir jāizdara," bilst Kamerona. Uz Paltrovas jautājumu, kā jūtas, atstājot aiz muguras veiksmīgu aktrises karjeru, Diaza atbild: "Mierā".