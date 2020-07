Skarbā patiesība

Komiķis Rikijs Džervaiss, vadot šā gada "Zelta globusa" apbalvošanas ceremoniju, aicināja aktierus nekļūt politiskiem: „Jūs neesat pozīcijā, lai sabiedrībai lasītu lekcijas, jūs neko nezināt par reālo pasauli. Tā ka uzvarot atnāciet, saņemiet savu mazo balvu, pasakieties aģentam un savam dievam un vācieties!”

Un pirms "Oskara" balvu ceremonijas savā "Twitter" kontā šo aicinājumu atkārtoja: „Nespēju vien sagaidīt jūsu iedvesmojošās runas par vienlīdzību. Ir lieliski, ka trīs stundas, ko te pavadīsiet, ir vienīgais brīdis, kad jūsu pašu slikti apmaksātie migranti – mājkalpotāji – šonedēļ tiks pie vienīgā brīvā laika.”

Cilvēcīgais prezidents

15 Foto Kanjes Vesta tikšanās ar Donaldu Trampu Ovālajā kabinetā 2018. gada oktobrī +11 Skatīties vairāk

Reperis Kanje Vests, kas nav kautrējies sevi salīdzināt ar Dievu, jau 2015. gada "MTV VMA" balvu ceremonijā izteicās: „Jā, kā jau noteikti spējat uzminēt, esmu izlēmis 2020. gadā sevi pieteikt prezidenta kandidatūrai.” Un pēc pārsteidzošās Trampa uzvaras savu viedokli nemainīja: „Man nav politiskā skatījuma, man ir skatījums uz cilvēcību. Ja ir kaut kas, ko pārmaiņu labā varu darīt, es to darīšu!”

Un tagad, kā pienākas sociālo tīklu laikmetā, šo ideju apstiprinājis savā "Twitter" kontā ar atbilstošu ASV karoga emocijzīmi: „Mums, paļaujoties uz Dievu, ir jāīsteno Amerikas solījums un ar vienotu redzējumu ir jāveido nākotne. Es kandidēšu ASV prezidenta amatam!” Tiesa, pasaulē ir notikušas arī trakākas lietas.

Saistītās ziņas Keitlina Dženere “startēs par viceprezidentu 2020. gada vēlēšanās, kur uz ASV prezidenta amatu kandidēs Kanje Vests” Britnijas Spīrsas fani aicina "atbrīvot dziedātāju", ja Kanje Vests kļūs par ASV prezidentu Kanje Vests paziņo, ka kandidēs uz ASV prezidenta amatu

Labāks līderis

65 Foto Dveins Džonsons jeb The Rock dzīvē un uz ekrāna +61 Skatīties vairāk

„Šobrīd labākais veids, kā varu ietekmēt pasauli, ir ar izklaidi. Bet kādu dienu... arī ar politiku. Labā ziņa ir tā, ka esmu amerikānis, tāpēc varu kļūt par prezidentu,” pirms četriem gadiem jokoja aktieris, bijušais cīkstonis Dveins Džonsons jeb Roks. Pērn žurnāla "GQ" intervijā viņš atkārtoja, ka prezidenta amats esot „reāla iespēja”. Iemesls – viņš vēlas labāku valsts līderi: „Kad ir domstarpības ar lielu cilvēku grupu, piemēram, ar plašsaziņas līdzekļiem, tad esošā situācija liek domāt, ka man tas izdotos labāk. Mums visiem ir problēmas, mums visiem ir ar tām jāstrādā, un, manuprāt, viena no līdera labākajām īpašībām ir cilvēku apvienošana.”

Apsverama iespēja

Kopš Tramps kļuva par ASV prezidentu, popmūzikas zvaigzne Šēra ir klaji paudusi savu politisko nostāju un "Twitter" izteikusies, ka arī viņa „apdomāšot” šo amatu: „Ziniet, esmu piedzīvojusi jau 13 prezidentus, un tāds kā līdžinējais nav bijis neviens. Nevaru pat viņu nosaukt par prezidentu."

46.

11 Foto Keitija Perija un Orlando Blūms ir pirmā bērna gaidībās +7 Skatīties vairāk

Mūziķe Keitija Perija savu slavu izmantojusi, lai aģitētu par dažādām politiskajām partijām un sev svarīgām problēmām, un ziedojusi 10 000 "Planned Parenthood" organizācijai ar mērķi, lai valdība tiem neko nespētu atņemt. 2016. gada vēlēšanu laikā viņa iestājās par Hilariju Klintoni un publicēja fotogrāfiju, pozējot starp bijušajiem prezidentiem Bilu Klintonu un Džordžu Bušu. Tās paraksts bija simbolisks: „42, 43, 46?”, sevi numurējot kā iespējamo ASV 46. prezidenti.

Tā jūtos un to gribu

„Skatījos dokumentālās filmas par karu. Neraugoties uz to, cik daudz valstij ir ieroču, cilvēki ir nepieciešami! Kā iedomājaties sākt karu, ja valstij trūkst patriotisma? Reti redzu cilvēkus, kas apgalvo, ka MĪL būt amerikāņi,” tviterī sašutusi rakstījusi repere Cardi B, kas regulāri izrunājas par politiskiem jautājumiem un ir apgalvojusi: ja dosies politikā, tad kā progresīva demokrāte: „Vēlos bezmaksas veselības aprūpi un koledžas izglītību. Tā es jūtos, un to es gribu. Tikai es to nevaru apsolīt, jo nezinu, vai pārējie man to atļaus.”