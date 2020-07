59 gadu vecumā miris angļu rokgrupas "Cardiacs" solists Tims Smits

Smits no dzīves aizgājis otrdienas vakarā, apliecināja grupas pārstāvis.

Kopš 2008.gadā pārciestās sirdstriekas Smita veselība pasliktinājusies, un viņš sirga ar distoniju.

Rokgrupas pirmo versiju Tims Smits izveidoja 1977.gadā kopā ar brāli Džimu, un sākotnēji tās nosaukums bija "Filth", kas drīz tika pārdēvēta par "Cardiac Arrest", bet vēlāk - par "Cardiacs".

Grupa no 1980. līdz 1999.gadam laida klajā deviņus studijas albumus, kas, tiesa gan, komerciālus panākumus neguva.

Viņu slavenākā dziesma joprojām ir 1988.gada kompozīcija "Is This the Life?", kas Lielbritānijas hitparādē ieņēma 80.vietu.

Vairāki pazīstami britu mākslinieki, arī rokgrupu "Radiohead" un "Blur" mūziķi, atzīst, ka "Cardiacs" ietekmējuši viņu mūziku. 1995.gadā koncertā Londonā "Cardiacs" bija "Blur" iesildītājgrupa.

Pēdējais "Cardiacs" albums "Guns" tika laists klajā 1999.gadā, bet pēdējais singls "Ditzy Scene" - 2007.gadā.