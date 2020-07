24 Foto Džonijs Deps un Ambera Hērda ierodas Londonas Augstākajā tiesā 2020. gada 16. jūlijā +20 Skatīties vairāk

Holivudas aktieris Džonijs Deps gribējis veikt savā gultā atrasto fekāliju DNS analīzi, lai noskaidrotu, kam tās pieder – cilvēkam vai dzīvniekam.

Aktieris apgalvo, ka šis incidents bijis „pēdējais piliens” attiecībās ar sievu. Ar to laulībai bija pavilkta trekna svītra.

18 Foto Džonijs Deps un Ambera Herda svin kāzas Bahamu salās +14 Skatīties vairāk

Deps bija pārliecināts, ka šo nekaunību pastrādājusi Ambera pati vai kāda no viņas draudzenēm. Taču dzīvesbiedre to noliedza, uzstājot, ka tas bijis viens no viņu Jorkšīras terjera šķirnes sunīšiem.

Džonija Depa nekustamā īpašuma pārvaldnieks Kevins Mērfijs apliecina, ka aktieris „bija sapīcis un izjuta riebumu”, kad pastāstīts, ka mājkalpotāja viņa gultā atradusi izkārnījumus.

8 Foto Džonijs Deps ar sievu Amberu Hērdu un meitu Liliju Rouzu Melodiju +4 Skatīties vairāk

Pārvaldnieks par šo faktu šonedēļ liecinājis Londonas Augstākajā tiesā, kur norit Depa aizsāktā tiesas prāva pret izdevumu „The Sun” par viņa apmelošanu. Viņš pastāstījis, ka aktieris esot bijis apņēmības pilns izdibināt patiesību, kam pieder šīs fekālijas.

„Viņš ierosināja veikt DNS analīzi,” apliecina Kevins Mērfijs.

13 Foto Džonijs Deps skūpsta sievu uz sarkanā paklāja +9 Skatīties vairāk

Pārvaldnieks pastāstījis, ka vēlāk saņēmis zvanu no sadusmotās Hērdas, kura teica, ka notikušais bijis tikai „nevainīgs joks” un ka fotogrāfiju sūtīšana Depam „par labu nenāca”.

Vēlāk aktrise esot noliegusi savus vārdus, ko teikusi abu telefonsarunas laikā, kurā kā trešais piedalījies arī Deps.

18 Foto Džonijs Deps un Ambera Hērda, apmeklējot filmas „The Rum Diary” reklāmas pasākumus +14 Skatīties vairāk

Mērfijs norāda: „Hērdas jaunkundze kliedza un vairākkārt apsaukāja mani par nožēlojamu meli. Es lūdzu viņai pārtraukt kliegt uz mani un lamāties. Fonā dzirdēju arī Depu sakām ‘lūdzu izbeidz tā ar viņu runāt. Izrādi cieņu.’”

„Pēc tam es dzirdēju Depu sakām, ka viņš tā vairs nespēj dzīvot un vēlas šķirties. Kad Hērdas jaunkundze nebeidza kliegt, es noliku klausuli. Nākamajās minūtēs es no šī tālruņa numura saņēmu neskaitāmus zvanus, taču uz tiem neatbildēju.”

Mērfijs apliecina, ka vēlāk ar viņu sazinājies Deps un atvainojies par „Hērdas jaunkundzes uzvedību” un par to, ka viņš ierauts pa vidu abu laulības nesaskaņu diskusijā.

Depa īpašuma pārvaldnieks arīdzan tiesai sniedzis „pierādījumu”, ka fekālijas nevarētu būt suņa.

10 Foto Džonijs Deps ierodas uz tiesu Londonā 2020. gada 26. februārī +6 Skatīties vairāk

Savā paziņojumā Mērfijs norādījis: „Hērdas jaunkundze par fēcēm publiski vainojusi vienu no suņiem, taču nešķiet, ka fēces ir no Depa kunga vai Hērdas jaunkundzes diviem mazajiem Jorkšīras terjeriem.”

„Esmu gājis ar viņiem pastaigājās, uzkopis pēc tiem, spēlējies un rotaļājies ar šiem suņiem neskaitāmas reizes. Viņu fekālijas ir ievērojami mazākas nekā tās, ko redzēju gultā.”

Deps tiesā iesūdzējis mediju kompāniju „News Group Newspapers” par to, ka ziņu materiālos viņš nodēvēts par „sievu sitēju”; apgalvots, ka viņš pacēlis roku pret savu tā laika dzīvesbiedri Amberu Hērdu. Deps norādījis, ka šādi apgalvojumi ir „slimi un absolūti nepatiesi”.

„Karību jūras pirātu” zvaigzne apgalvo, ka nekad neesot bijis vardarbīgs pret savu bijušo sievu, un piebilst, ka šajā laulībā vardarbīga bijusi tieši sieva.

Džonijs apsūdzējis Amberu par to, ka viņa degošu cigareti nodzēsusi pret viņa seju un metusi ar šņabja pudeli, tādējādi savainojot aktiera pirkstu.

Hērda šīs apsūdzības noliedz. Tiesas prāva turpinās.