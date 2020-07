Nedēļas jaunumi "Shortcut" - pašmāju drāma "Oļegs" un brašā kareivja Rembo piedzīvojumi

Neticami ticami

Lieliska iespēja lūkot vienu no beidzamā laika labākajām pašmāju filmām – starptautiski atzīto drāmu "Oļegs".

Oļegs, vēloties tikt galā ar parādu nastu, mēģina sakārtot savu dzīvi un dodas peļņā uz Beļģiju, bet pēc darba vietas pazaudēšanas un sasaistīšanās ar poļu mafiju, attopas savas dzīves dziļākajā bezdibenī. Viņš iekārtojas tur darbā savā profesijā - kā gaļas atkaulotājs gaļas kombinātā, taču peļņas iespējas pasliktina tas, ka Oļegs ir nepilsonis. Pēc konflikta darba vietā Oļegs paliek svešā valstī bez ienākumiem, tādēļ viņš pieņem nesen iepazītā poļa Andžeja piedāvājumu nākt viņa paspārnē.

Pārdomu un emociju, skatoties šo filmu, netrūks. Tas ir gandrīz vai nogurdinošs, līdz vēdersāpēm smeldzošs, brīžiem absurds, bet vienlaikus – neticami ticams stāsts par mūsdienu verdzību. Pērn filma ieguva galvenās balvas divos starptautiskos kinofestivālos: "National Grand Prix" Briseles Starptautiskajā kinofestivālā un "Best Narrative Feature Film Award" Valletas kinofestivālā Maltā. Tāpat "Oļegs" bija ļoti reāls kandidāts uz to, lai kā Latvijas pārstāve tiktu virzīta ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars", bet galu galā ekspertu vairākums tomēr vienojās izvirzīt režisora Dāvja Sīmaņa filmu "Tēvs Nakts". Un Oļega zvaigžņu stunda bija filmas izrādīšana Kannu kinofestivālā – programmā "Directors’ Fortnight". Neatkarīgās Latvijas vēsturē šī ir tikai otrā filma, kas tiek izrādītās Kannās – aizpērn tur demonstrēja Rolanda Kalniņa "Četrus baltus kreklus". Filmu "Oļegs" skatiet "Shortcut Films" un "Shortcut Premiere".

Goldensteitas slepkavas meklējumi

Dokumentālais seriāls "Es būšu pazudis tumsā" ("I’ll Be Gone in the Dark") radīts pēc Mišelas Maknamaras dižpārdokļa motīviem un stāsta par agresīvā uzbrucēja meklējumiem, ko viņa nodēvējusi par Goldensteitas slepkavu.

Džozefs DeAndželo ir sērijveida slepkava, izvarotājs un laupītājs, kas nogalinājis vismaz 13 cilvēkus, vēl 50 izvarojis, un Kalifornijā bailes ieviesa no 1974. līdz 1986. gadam. Ko atklāja Mišela Maknamara, rakstot par viņu grāmatu un veicot izmeklēšanu, to skatiet pavisam svaigajā seriālā, kas lūkojams "Shortcut Films" – angļu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.

"Rembo" filmas

Kurš gan nezina brašo kareivi Rembo? Tagad ir iespēja skatīt viņa piedzīvojumus, kas aizsākās pirms teju 40 gadiem.

Ar lomu 1982. gada filmā "Rembo" pasaules grāvējfilmu zvaigznes slavu ieguva Silvestrs Stallone, iepriekš atzinību izpelnījies, atveidojot bokseri Rokiju Balboa. Bet nu Stalloni visi zina arī kā leģendārā Rembo lomas atveidotāju. Sērijā par Vjetnamas kara veterāna piedzīvojumiem iznākušas jau piecas filmas (pēdējā no tām uz lielajiem ekrāniem tika izrādīta pērn), un "Shortcut Films" ir iespēja lūkot pirmās trīs no tām.