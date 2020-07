Savā pirmajā publiskajā runā Megana Mārkla dod mājienu par karaļnama pamešanas iemesliem

Savā pirmajā publiskajā uzrunā kopš aiziešanas no karaļnama Saseksas hercogiene devusi mājienu, kāpēc abi ar vīru distancējušies no britu karaļnama. Virtuālajā samitā “Girls Up Leadership” viņa vērsusies pie jaunām sievietēm visā pasaulē un aicinājusi neklusēt. Megana runājusi par izaicinājumiem, ar ko dzīvē nākas saskarties, kā arī to, ka ir jāstājas pretī tiem, kas ir pie varas.