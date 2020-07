Nedēļas jaunumi "Shortcut" - piedzīvojumu filma ar Harisonu Fordu un spraigs seriāls no Dienvidāfrikas

Suņa un vecā vīra draudzība

"Mežonīgās dabas balss" ("The Call of the Wild") - piedzīvojumu filma, kas balstīta uz Džeka Londona 1903. gada romāna "Senču asiņu balss" motīviem. Filmas darbība norisinās 1890. gadā Klondaikas zelta drudža laikā. Suns Baks ir nozagts no mājām Kalifornijā un aizsūtīts uz Jukonu, kur tas sadraudzējas ar vecu vīru un uzsāk kopēju piedzīvojumu.

Galvenajā lomā filmā ir Holivudas veterāns Harisons Fords. “Es Džeka Londona romānu izlasīju, kad biju students, un tā mani ļoti aizkustināja. Un tagad, pēc 40 vai 50 gadiem, es to atkal pārlasīju un man bija skaidrs – tā būs tiešām interesanta filma,” saka aktieris. “Man patīk ģimenes filmas. Tās manā karjerā ir bijušas ļoti nozīmīgas. “Zvaigžņu karu” un “Indiana Džonsa” sērijas filmas ir lūkotas no paaudzes paaudzē. Un tā es tieku iepazīstināts ar arvien jauniem skatītājiem, kas mani karjerai, protams, nācis par labu. Tā nu es vienmēr esmu priecīgs, kad tieku iespējas strādāt kādā ģimenes filmā, ko es arī pats varu izbaudīt.” Filmu skatiet "Shortcut Premiere".

Izsmalcināts trilleris

Seriāls "Izsekotāji" ("Trackers") ir starptautiski atzītā autora Deona Meijera kriminālromāna ekranizējums.

Seriāls, kas uzņemts Dienvidāfrikā, trāpīgi savij kopā trīs stāstus izsmalcinātā, spriedzes pilnā trillerī, aptverot visu valsti un eksplozīvi satiekoties Keiptaunā. Seriāls ietver organizēto noziedzību, dimantu kontrabandu, valsts drošību, CIP un starptautisku teroristu plānu. Izsekotājus TV ekrānam adaptējis angļu scenārists Roberts Toroguds, talkā ņemot pulku Dienvidāfrikas kolēģu. Izsekotājus lūkojiet "Shortcut Films".