Rakstniece princi Hariju un Meganu Mārklu pielīdzina Hitleram

Lēdija Kolina Kempbela, kas reiz kādas intervijas laikā apgalvoja, ka seksuālajos noziegumos vainotais Džefrijs Epšteins nebūt neesot pedofils, tagad nākusi klajā ar atklāsmi par Saseksas hercogu pāri. Sarunā ar “FUBAR Radio” programmas “Access All Areas” vadītājiem Džoannu Šimonaidu un Stīvenu Lengu, šī sieviete Meganu Mārklu un princi Hariju salīdzinājusi ar kādreizējo nacistu līderi Ādolfu Hitleru.

25 Foto Hercogienes Meganas un prinča Harija žestu valoda +21 Skatīties vairāk

“Man nav šaubu, ka viņi paši uzskata, ka visu dara pareizi, taču mums jāatceras, ka vēsturē ir pārpārēm personību, kas arī domāja, ka dara labu cilvēcei,” Kempbela izteikusies par Saseksiem. “Es varu pieminēt kaut vai Ādolfu Hitleru, neliekot gan ar viņiem vienlīdzības zīmi.”

Lēdija Kolina Kempbela savā 70. dzimšanas dienā. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

“Ādolfs Hitlers domāja, ka dara labu pasaulei. Mao Dzeduns, kurš nogalināja simtiem miljonu cilvēku, – arī viņš uzskatīja, ka rīkojas pareizi,” salīdzinājusi Kempbela.

19 Foto Prinča Harija un hercogienes Meganas pēdējais pasākums kā britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem 2020. gada 9. martā +15 Skatīties vairāk

Rakstniece un TV personība esot pārliecināta, ka nelaiķe princese Diāna noteikti nebūtu atbalstījusi jaunākā dēla un viņa sievas lēmumus.

Saistītās ziņas Atklājies, ka princese Diāna paredzējusi Harija likteni Hercogiene Megana tiesā izvirza nopietnu apsūdzību pret karalisko ģimeni Atklātībā nonāk video, kurā parādās pirmās nesaskaņas karaļnamā. Meganu “eskortē” no dārza svētku ballītes

“Diāna, pat par spīti visām neveiksmēm, bija ļoti karaliska,” norādījusi Kempbela, piebilstot, ka princese noteikti “būtu šausmās”, uzzinot, ka dēla ģimene vēlas atteikties no karalisko pienākumu pildīšanas un uzsākt finansiāli neatkarīgu dzīvi.

Kempbela uzskata, ka Meganai ir “pievērsta pārāk liela uzmanība” un viņa ir “tēva izlutināta meitiņa”. Rakstniece ir pārliecināta, ka Megana jau no paša sākuma bija izplānojusi, ka pārim jādzīvo Losandželosā, lai gan princis publiski to vienmēr ir noliedzis.

24 Foto Hercogienes Megana, Ketrīna un citi karaliskās ģimenes pārstāvji piedalās karalienes dzimšanas dienas parādē +20 Skatīties vairāk

Kempbela arīdzan izteikusi minējumu, ka pāris publicitātes nolūkos pats nopludinot informāciju par sevi medijiem.

3 Foto Megana Mārkla ar tēvu Tomasu

“Goda vārds, neesmu redzējusi kādu, kurš “izvarotu” savu privātumu tādā mērā, kā viņi to dara ik dienas,” piebildusi šerpā lēdija.

Lēdija Kolina Kempbela šovā “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here”. (Foto: ITV/Shutterstock/ Vida Press)

70 gadus vecā lēdija Kempbela 2015. gadā piedalījusies realitātes šovā “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here”. Viņa ir Jamaikā dzimusi britu rakstniece, sabiedrības dāma, TV un radio personība. Viņa sarakstījusi un izdevusi četras grāmatas par britu karalisko ģimeni. To skaitā ir grāmata par princesi Diānu – “Diana, Princess of Wales”, ko laikraksts “The New York Times” ierindoja 1992. gada bestselleru skaitā. Kempbela sarakstījusi arī grāmatu par karalieni Māti – “Queen Elizabeth The Queen Mother”.

Lēdija Kolina Kempbela ar pašas sarakstīto grāmatu par Karalieni Māti. (Foto: CAMERA PRESS/James Veysey / Vida Press)