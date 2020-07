„Dziesmas vēstījums ir emocionāls, un tas noteikti liks aizdomāties par dzīves pamatvērtībām. Mums katram dzīvē ir brīži, kad veicas vairāk, un tādi, kad mazāk. Viens no cilvēka lielākajiem ieguvumiem – kāds, kas ir līdzās ne tikai veiksmīgos mirkļos, kāds, kas palīdz saņemties, kāds, kas atbalsta un uzmundrina. “Pretī uzvarām” ir stāsts par to, ka ne vienmēr dzīvē viss notiek pēc plāna un tā, kā esam iecerējuši. Lielu daļu notikumu mēs nespējam ietekmēt ārēju faktoru dēļ. Mēs skrienam pa dzīvi, lai sasniegtu vairāk, un nereti par saviem tuviniekiem atceramies tikai tad, kad mūs ir piemeklējusi kāda neveiksme," saka teksta autore Zita Ile Onckule.

"Mums katram dzīvē ir dots savs laiks, citam vairāk , citam mazāk. Šī dziesma liek aizdomāties par to cik piepildīts tas ir, cik ļoti novērtējam to, kas mums ir dots un cik produktīvi tajā dzīvojam. Dziesma ir motivācija dzīvot ar pilnu krūti, sapņot un doties pretī uzvarām, apzinoties ka varam to tikai ar sev tuvu cilvēku atbalstu un blakus būšanu,“ bilst Sabīne Geiba, kas ir dziesmas mūzikas autore.

“Pretī uzvarām” emocionālā stāstā, mūzikā un Sabīnes Geibas izpildījumā mudina ikvienu atvērt acis, lai redzētu un novērtētu tos cilvēkus, kas ir līdzās. Visbiežāk tā ir ikdienas steigā aizmirstā ģimene – vecāki, brālis, māsa, vīrs vai sieva. Šie cilvēki dalās ar mīlestību un pieņem mūs tādus, kādi esam ne tikai tad, kad jūtamies labi. Viņi dod mums spēku piecelties un pēc katra kritiena doties pretī uzvarām atkal un atkal. Tieši tāpēc arī mums pašiem ir jādod saviem tuvākajiem dārgākais, kas mums pieder – mūsu laiks, ir jādalās ar mīlestību un jānovērtē savi tuvākie arī tad, kad veiksme ir līdzās.