Čārlza komentārs par Hariju salauza viņas sirdi: 20 maz zināmi fakti par princesi Diānu

Stila ikona, reiz – nākamā karaliene, mamma prinčiem Harijam un Viljamam, "Cilvēku princese". Šķiet, par viņu ir zināms tik daudz... Piemēram, ka viņas saderināšanās gredzens bija ar milzīgu safīru un dimantiem, kuru viņa pati personīgi izraudzījās katalogā.

Foto: Courtesy Everett Collection/ Vida Press

Mēs atceramies viņas iespaidīgo kāzu kleitu un zinām par sāpīgo šķiršanos no prinča Čārlza. Viņa gāja bojā autoavārijā Parīzē. Cilvēki, kas izgaismoja viņas raksturu, motivāciju un pagātni, pastāvīgi nāk klajā ar intervijām un grāmatām, raksta "cafemom.com".

Sākot ar sulaiņiem un beidzot ar draugiem. Par viņu runā pat pēc 23 gadiem. Vēlme izzināt šo sievieti turpināsies. Lūk, 20 maz zināmi fakti par Diānas dzīvi:

Fredijs Merkūrijs ieveda viņu geju bārā

Lai gan daudzi zina par viņas draudzību ar seru Eltonu Džonu, Diāna draudzējās arī rokzvaigzni Frediju Merkūriju. Kāds abu draugs uzrakstīja grāmatu, kurā stāsta par reizi, kad princese pārģērbusies par vīrieti un kopā ar Frediju ieradusies geju klubā.

Līdz savai nāves dienai viņa neprātīgi mīlēja Hasnatu Hānu

Divus gadus pirms savas nāves Diānai bija attiecības ar ķirurgu Hasnatu, kurš strādāja Londonā. Diāna gaidīja viņu pārnākam no darba dzīvoklī, kur uzkopa un mazgāja drēbes, cerot kādreiz kļūt par pakistānieša sievu. Taču viņam derdzās doma par ģimenes veidošanu mediju starmešu gaismā un abi izšķīrās. Diāna drīz vien nomira, īsi pirms tam cerot viņu vēl atgūt.

Viņas sirdi ieguva vēl kāds vīrietis

Gandrīz tikpat mazpazīstams kā Hasnats Hāns bija Berijs Mannakijs, viens no Diānas pirmajiem miesassargiem un, iespējams, viņas pirmā mīlestība. Privātos video, kas tika gatavoti viņas balss trenerim, atreferējot savu dzīves stāstu, Diāna atklāja arī par to, kā viņā iemīlējusies un kļuvusi tuva, taču nekad ne seksuāli. Kad par to uzzināja karaļnams, Berijs pārsūtīts uz citu drošības nodaļu. Trīs nedēļas vēlāk viņš gāja bojā motocikla avārijā.

Sērotāju atstātos ziedus izmantoja piemiņas dārza izveidē

Kad princis Harijs un Megana rīkoja saderināšanās pieņemšanu Kensigtonas pils dārzā, viņi tajā iekļāva arī Diānu. Skaistā vieta, saukta par "Nogrimušo dārzu", bija Diānas pils iemīļotākā daļa. Viņa bieži tur pavadīja laiku, lai aprunātos ar dārzniekiem. Pēc viņas nāves puķu pušķi, ko pie Kensingtonas pils vārtiem atstāja sērotāji, tika savākti un izmantoti dārza mēslošanai. 2017. gadā mēslojums no šī dārza tika paņemts, lai izveidotu balto dārzu Diānas 20. nāves gadadienā.

Diāna Kensingtonas pilī apglabāja draudzenes bērnu

Kad viņas tuvā draudzene Roza Monktona piedzemdēja nedzīvu bērnu, viņa jutās sagrauta. Diāna piedāvāja meitenīti apglabāt nelielā pils dārzā, lai Roza varētu viņu apmeklēt kad vien vēlas. Par šo aizkustinošo faktu kļuva zināms vien tiesā. Diānas sulaiņi tika apsūdzēti dzīvokļa apzagšanā un viņi bijuši tie, kas sagatavojuši kapavietu.

Foto: Courtesy Everett Collection/ Vida Press

Prinča Čārlza komentārs par Hariju salauza viņas sirdi

Kad Diāna piedzemdēja Hariju, princis Čārlzs bija vīlies. Grāmatā "Diana: Her Untold Story by Andrew Morton" viņa atklāj: "Čārlzs vienmēr gribēja meitiņu. Harijs bija puika. Viņa pirmais komentārs bija: "Ak, Dievs, tas ir puika. Un viņam pat ir sarkani mati."

Princeses Diānas kaps ir uz salas. Četras reizes to mēģināja aplaupīt

Tā kā Diāna izšķīrās un zaudēja karalisko titulu, viņu neapglabāja karaliskās ģimenes locekļiem paredzētajā vietā. Viņas brālis Čārlzs Spensers apglabāja viņu uz ovālas salas ezera vidū Altropā. Lai gan šī sala nav atvērta apmeklētājiem, divus mēnešus gadā cilvēki var izrādīt cieņu nelielā templī, kas krastā uzbūvēts par godu Diānai. Čārlzs nesen atklājis, ka bijuši četri neveiksmīgi mēģinājumi aplaupīt Diānas kapu.

Fotogrāfs reiz izteica viņai baisu solījumu

Diānai sāka sekot prese, kad viņa saderinājās ar princi Čārlzu. Un lai gan viņa centās izmantot mediju savā labā, tie bija acīmredzami agresīvi un pat izraisīja viņas nāvi. Kāds fotogrāfs pat izteicis viņai solījumu, ka nekad nebeigs viņu izsekot. To apliecinājis viņas brālis Čārlzs: "Es atceros viņa man teica par vīrieti, kurš apsolīja viņai sekot līdz pat nāvei un, ka viņš uzčurās uz viņas kapa. Viņai bija jātiek galā ar mediju ļoti tumšo pusi."

Bērnībā viņa dzīvoja karalienes īpašumā

Lai gan Altropas īpašumā viņa pavadīja savus jaunības gadus, Diāna ir dzimusi Sandringamas muižā, karalienes privātmājā, kur nodzīvoja līdz 14 gadu vecumam. Tas tāpēc, ka viņas ģimenei bija cieša saikne ar karalisko ģimeni. Spenseri ir ne tikai viena no britu senākajām aristokrātu ģimenēm, bet Diānas vecmāmiņa bija viena no monarhiem un Elizabete II apmeklēja princeses vecāku kāzas.

Foto: CAMERA PRESS/Richard Gillard / Vida Press

Diāna piedzemdēja Viljamu stāvot kājās

Diāna bija pirmā no karaliskās svītas, kas dzemdēja slimnīcā. Tomēr viņa lauza ne tikai šo tradīciju. Viņas dzemdības bija dabiskas, bez zālēm vai anestēzijas. Un viņa piedzemdēja Viljamu stāvot kājās, kamēr Čārlzs viņu turēja.

Fotogrāfija, kas varēja izjaukt viņas kāzas

Šī fotogrāfija 2013. gadā nonāca izsolē un pat tad – 16 gadus pēc viņas nāves, izraisīja pamatīgu šūmēšanos. Tas tāpēc, ka tajā redzama Diāna atvaļinājumā, guļot gultā Šveicē, kamēr viņas draugs vārdā Adams Rusels (politiķa dēls) blakus viņai lasa. Fotogrāfiju iegādājās "Mirror" divas dienas pēc Diānas un Čārlza saderināšanās. Tomēr bilde tā arī netika publicēta. Var tikai minēt, kas būtu noticis, ja tas notiktu...

Foto: CAMERA PRESS/Richard Gillard / Vida Press

Viņa necieta Balmorālu

Kurš sievu medusmēneša laikā ved uz savu vecāku māju? Pēc 14 dienu kruīza pa Vidusjūru, Čārlzs un Diāna devās uz karalienes privātmāju Skotijā, Balmorālā. Jaunais vīrs daudz laika pavadīja lasot, bet Diānai tas riebās, jo tā vietā viņš būtu varējis pievērst uzmanību viņai. (Tobrīd viņai bija tikai 20 gadi!). Diānai nepatika pati māja, lietainais, drūmais laiks, medības un makšķerēšana. Tas bija viss, ko tur varēja darīt. Visas savas laulības laikā viņa iespēju robežās centās no šīs vietas izvairīties.

Čārlzs vispirms satikās ar viņas māsu

Kā aristokrāti, kuri draudzējās ar karalisko ģimeni, Spenseriem bija daudz iespēju satikties savā starpā. Tā notika, kad Čārlzam iepatikās Diānas vecākā māsa Sāra. 1977. gadā abi pāris mēnešus tikās, bet izbeidza attiecības, kad Sāra sniedza interviju "Mirror", skaidri liekot noprast, ka neprecēs Čārlzu.

Viņa deva Harijam un Viljamam īpašas iesaukas

Diāna dievināja bērnus un tas īpaši izpaudās tajā, kā viņa rūpējās par prinčiem Viljamu un Hariju. Viljamu viņa sauca par "Burunduku", Austrālijas dzīvnieciņu, kas viņu sajūsmināja. Bet Harijam bija divas iesaukas - "Rudais", viņa matu krāsas dēļ un "Labais karalis Harijs", jo viņa uzskatīja, ka Harijs būtu lielisks līderis.

Diāna piedalījās pārsteiguma performancē

Diāna ļoti jūsmoja par baletu (bērnībā viņa vēlējās kļūt par profesionālu dejotāju), taču viņai atteikts garā auguma dēļ. Vēlāk viņa kļuva par baleta un citu deju kompāniju patronesi. Kādos Ziemassvētkos, pasākumā baleta patroniem, viņa kopā ar citu dejotāju pārsteidza viesus un princi Čārlzu ar uzstāšanos. Pāris dejoja pie Billija Džoela dziesmas "Uptown Girl" un skatītāji bija sajūsmā. Viens cilvēks gan par redzēto nepriecājās. Un tas bija Čārlzs, kurš uzskatīja, ka Diāna izrādās.

Diānai bija īpaša saikne ar princesi Greisu

Diāna izgāja sabiedrībā ar princi Čārlzu pēc saderināšanās. Viņai mugurā bija skaista kleita, kas likusi justies nepārliecinātai. Tomēr princese Greisa pamanot viņas diskomfortu iedrošināja pajokojot: "Neuztraucies, ar laiku paliek sliktāk!" Diāna un Greisa satuvinājās un Diāna bija vienīgā britu karaliskās ģimenes locekle, kas apmeklēja viņas bēres 1982. gadā.

Viņas māja bija pilna ar plīša zvēriņiem

Cilvēki mīlēja Diānu. Tik ļoti, ka katru reizi satiekot viņu apdāvināja. Starp mīļākajām dāvanām Diānai bija plīša zvēriņi. Princesei bija vesela kolekcija ar lācīšiem, kas atradās guļamistabā.

Viņa bija pirmā britu karaliskā līgava

Diāna, kuras aristokrātiskā ģimene bija cēlusies Anglijā, arī bija īsta angliete. Karaliskā ģimene? Ne pārāk. Gadsimtiem ilgi stratēģiski tika organizētas kāzas ar citiem karalisko ģimeņu pārstāvjiem Eiropā. Čārlza senči lielākoties nāk no Vācijas. Kad Diāna apprecēja Čārlzu, viņa bija pirmā britu līgava pēdējo 300 gadu laikā.

Viņa visus izjokoja

Princesei Diānai bija lieliska humora izjūta un iedzimts izjokotājas talants. Viens no lielākajiem viņas "jokiem" bija, kad viņa pārģērbās par policisti un centās apturēt prinča Endrjū vecpuišu ballīti. Viņa pasākumā ieradās īstā policijas automašīnā...

Un izjokoja arī viņu pašu...

Diāna daudz izjokoja arī savus dēlus – īpaši Viljamu, bet reiz viņa "saņēma atpakaļ", stāsta viņas bijušais miesassargs Kens Varfs. Diāna likusi izmazgāt viņa darba kreklu. Nākamajā dienā viņa gludinājusi kreklu aptinusies tikai ar dvieli. Viljams norāvis viņai dvieli un princese palikusi stāvam kaila. Diāna par šādu izjokošanu skaļi smējusies.

