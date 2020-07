Vaicāta, kāda ir viņas attieksme pret to, ka bijušā vīra jaunajā ģimenē jau drīzumā pasaulē nāks bērniņš, Madara intervijā atbild: "Tas uz mani neattiecas, jo tā vairs nav mana dzīve un ģimene. Kristofers (Kiviča dēls no attiecībām ar Danu Dombrovsku, kurš ir jau padsmitgadnieks) man bija tuvāks, jo bieži bija pie mums, bet jaunās ģimenes notikumi mani neskar. Lai šis bērniņš aug vesels, lai viņam viss labi. Protams, ja būs kādreiz kāda nepieciešamība, es neatteikšu un palīdzēšu.

Ja, piemēram, Andris būs tālu koncertos un Lienei vajadzēs piena maisījumu bērna ēdināšanai, es to aizvedīšu.

Citādi tur nejaucos, jo tā vairs nav mana dzīve. Viņš ir manu meiteņu tētis, ar to arī viss beidzas."

Sociālās saziņas tīklā "Instagram" kāds no Lienes sekotājiem pavaicājis, ko tad viņa domā par šo Madaras sacīto. Uz to nu Kiviča atbildējusi: "Šāds jautājums - par palīdzēšanu man - nekad nav bijis iekļauts dienas kārtībā, tāpēc esmu izbrīnīta. Es neesmu no cilvēkiem, kas lūdz palīdzību, vēl jo vairāk - parasti ar bērniem palīdzu es, taču neafišēju to. Tomēr paldies, novērtēju."

Saistītās ziņas Andris un Liene Kiviči pirms bērna nākšanas pasaulē piedalās drosmīgā fotosesijā Andra un Lienes Kiviču ģimenē papildinājums - vārds gan mazajam vēl nav izdomāts "Viņi diez vai svinēs sudrabkāzas, bet garlaicīgi nebūs!” - ko par Kiviču laulību saka numerologs Kristaps Valters

Liene atklāj, ka labprāt pieskata Andra un Madaras meitenes, kad nepieciešams, palīdz un nekad neatsaka: "Atbalstu, kā vien varu un darīšu to vienmēr."

Kiviča norāda, ka nav atteikusi palīdzēt laikā, kad Andra meitu mamma Madara bija sasirgusi, lai gan riskēja saslimt arī pati, būdama bērna gaidībās. "Mums ar meitenēm ir siltas un tuvas attiecības, par ko man prieks," piebilst Liene.

28 Foto Andra, Lienes un Čipša Kiviča dzīves ainiņas 2020. gada pavasarī +24 Skatīties vairāk

Visu Madaras interviju par viņas dzīvi pēc šķiršanās lasiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!