“Šis skaņdarbs ir viens no man sirdij tuvākajiem “Jumpravas” veikumiem, nemaz nerunājot par to, ka visa “Jumpravas” daiļrade mani vienmēr dziļi un patiesi uzrunājusi. Priecājos, ka sadarbībā ar Jāni Narbutu no producentu apvienības “White Wide Production” izdevies radīt jaunu šīs dziesmas versiju,” pauž Deigelis.

Dziesmai uzfilmēts arī videoklips, kas tapis sadarbībā ar Kasparu Dvinski un dejotājām no apvienības “Baltic Divas”.