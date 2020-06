Nedēļas jaunumi "Shortcut" - Sonika piedzīvojumi un Čārlija Čaplina leģendārās filmas

Kerijs pret superezi

Pazīstamā videospēļu varoņa Sonika piedzīvojumi – tagad arī pilnmetrāžas filmā. Soniks kopā ar savu jauniegūto draugu policistu Tomu Vakovski (Džeimss Mārsdens) stājas pretī doktoram Robotnikam (Džims Kerijs), kuram ir plāns sagūstīt Soniku un izmantot viņa neierobežotās superspējas, lai sagrābtu varu visā pasaulē.

"Soniks: Filma" ("Sonic the Hedgehog"), kas tās veidotājiem izmaksāja ap 90 miljoniem ASV dolāru, kases ieņēmumos atnesa vairāk nekā 300 miljonus, līdz ar to ir šogad otra ienesīgākā filma aiz grāvēja "Bad Boys for Life".

Arī kritiķu uzslavu netrūkst – pausts prieks ar uzticību oriģinālam, uzteikts Sonika vizuālais tēls un arī aktieru sniegums: „Brīžiem ļoti jautra, lieliska piedzīvojumu filma visai ģimenei. Un labs iemesls Džimam Kerijam atkal izmantot savu trako enerģiju, kas viņu uzcēla slavas zenītā karjeras pirmsākumos.”

"Soniks: Filma" no 1. jūlija skatāma "Shortcut Premiere" angļu, latviešu vai krievu valodā.

Pārvērtēt dzīvi

"Es varētu tevi iznīcināt" ("I May Destroy You") ir bezbailīgs, atklāts un provokatīvs seriāls.

Tas pēta seksuālās piekrišanas jautājumu mūsdienu dzīvē un to, kā jaunās iepazīšanās un attiecību ainavā mēs nošķiram atbrīvošanu un ekspluatāciju. Londonā, kur apmierinātība ir tikai aplikācijas attālumā, seriāls stāsta par Arabellu – bezrūpīgu, pašpārliecinātu londonieti ar lielu draugu loku, puisi Itālijā un plašu rakstniecības karjeru. Tomēr, kad viņas dzēriens ir izliets, viņai ir jāizaicina un jāatjauno katrs savas dzīves elements un jāpārvērtē viss – sava karjera, draugi un pat ģimene.

Seriālu lūkojiet "Shortcut Films" angļu vau krievu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.

Čārlija Čaplina filmas

Lieliska iespēja baudīt mēmā kino karaļa Čārlija Čaplina daiļradi.

"Mazulis" ("The Kid"), "Zelta drudzis" ("The Gold Rush"), "Cirks" ("The Circus") – šie jau teju simts gadus vecie meistardarbi jāzina katram kinomīlim. Čārlijs Čaplins (1889–1977) tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem pasaules kino darboņiem, un "Mazulis", "Zelta drudzis" un "Cirks" bija viņa karjeras sākumposma slavenākie darbi, pirms Čaplins vēl nebija pārlieku pievērsies politiskām tēmām un pašķobījis savu imidžu ar komunisma slavināšanu. Par Cirku Čaplins savulaik arī tika pie īpašās "Oskara" goda balvas – par daudzpusību un ģenialitāti, sarakstot scenāriju, režisējot un tēlojot šajā filmā. Čaplina darbus meklējiet "Shortcut Films".