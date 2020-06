Mazgāšanās vienā vannā un nekādu noslēpumu - dažas slavenības savus bērnus audzina pavisam dīvaini

Ļaunā krāsns

TV šovu zvaigzne, veselīga dzīvesveida entuziaste Kortnija Kardašjana savā interneta mājaslapā postulē, ka mikroviļņu krāsns ir ļaunums: „Kad man piedzima Meisons, sāku padziļinātāk pētīt veselīga dzīvesveida principus un, izlasot, ka pārtikas sildīšanas laikā toksīni no plastmasas traukiem pārvietojas uz ēdienu, izmetu mikroviļņu krāsni.” Tas nekas, ka ēdienu var sildīt arī citos traukos.

Nekādu noslēpumu

Andželīna ar atvasēm Vivjenu, Zaharu, Šilo un Knoksu. (Foto: Keith Mayhew / SOPA Images/Sipa / Vida Press)

Bijušais Holivudas zelta pāris, kas atpazīstams kā Brandželina (aktieri Breds Pits un Andželīna Džolija), savā daudzbērnu ģimenē esot izskauduši noslēpumus un „baltos melus”. „Mūsu ģimene funkcionē bez noslēpumiem un ar atbildēm bērniem saprotamā veidā. Vēlamies, lai viņiem viss būtu skaidrs un viņi varētu uzdot ikvienu jautājumu,” idealizējis Breds Pits.

Kailums kā norma

Pēc mūziķes Kristīnas Agileras domām, pašas kailumam ir audzinošs raksturs: „Manuprāt, ir svarīgi, ka viņš redz, ka mamma nekautrējas par savu seksualitāti. Tā kā esam mākslas kolekcionāri, mums mājās ir daudz aktu. Makss uzaugs mājsaimniecībā, kur kailums ir norma. Dīvaina ir tieši kautrēšanās.”

Drošība pirmajā vietā

Pamela ar dēliem - Dilanu Džegeru un Brendonu Tomasu. (Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock/ Vida Press)

Kamēr daudzi vecāki baiļojas, lai bērni neaizrautos ar apreibinošām vielām, "Pludmales patruļas" aktrisei Pamelai Andersonei ir relaksēta attieksme: „Vēlamies, lai viņi nodarbojas ar drošu seksu, dzer, mēreni lieto narkotikas un atrod patiesu mīlestību!”

Vienā vannā

Mazgāties ērtāk un parocīgāk ir, esot vienā vannā ar zīdaini. Taču aktrise Gvineta Paltrova to cītīgi ir darījusi, kad bērni sasnieguši jau piecu un septiņu gadu vecumu. „Mēs visi kopā ejam vannā!” viņa lepni paziņojusi.

Bang uz podiņa!

Iemācīt bērnam iet uz podiņa ir apgrūtinošs, ilgstošs un nervus kairinošs process. Taču supermodelei Žizelei Bundhena to dēlam Bendžaminam esot izdevies iemācīt jau sešu mēnešu vecumā! Viņa ļāvusi zīdainim mājās būt kailam, un, līdzko bija manāmas pazīmes, ka mazajam nepieciešams izmantot tualeti, viņš tika steigšus nosēdināts uz podiņa: „Piecas minūtes, un – bang! – viss izdarīts!”

Disciplīna visur

Popmūzikas karaliene Madonna labi zina, ka nekas dzīvē nav sasniedzams bez disciplīnas. Un šāda ir arī viņas bērnu audzināšanas metodika. Kontrole ir visur – bērniem ir jāievēro makrobiotiskā diēta, aizliegts skatīties TV, lasīt žurnālus un avīzes. Kad bērni ciemojas pie bijušā vīra Gaja Ričija, viņam ir jāievēro Madonnas asistena izsūtītie „noteikumi”.

Kā putni

Savulaik aktrise Alīsija Silverstone internetā ir padalījusies ar video, kur redzams, kā viņa savu tolaik 11 mēnešus veco dēlu baro no savas mutes (pārtiku pirms tam sakošļājot): „Es Bēru baroju ar moči un dārzeņiem no zupas. Tas patīk man un viņam. Viņš burtiski rāpo no istabas otra gala, lai uzbruktu manai mutei.” Aktrises padomu grāmatā "The Kind Mama" esot vēl arī citi uzjautrinoši padomi – ka bērniem autiņbiksītes nav nepieciešamas un ka bērna likšana gulēt paša gultiņā esot „pielīdzināma nevērībai”.