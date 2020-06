Grāmatā atklāj, kādās dzēlīgās iesaukās viena otru dēvē Ivanka un Melānija Trampas

78 Foto Tik dažādā Ivanka Trampa. Neredzēti FOTO no bērnības un pusaudžu gadiem +74 Skatīties vairāk

Medijs “Business Insider” vēstī, ka dzēlīgās iesaukas atklātas “Washington Post” reportieres Mērijas Džordanas jaunākajā grāmata “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”.

Svētdien tika publicēti pirmie fragmenti no grāmatas, no kā var secināt, ka abu sieviešu starpā valda spriedze.

Biogrāfijā arī aprakstīts, kā abas Trampas nonākušas nesaskaņās pēc tam, kad Ivanka bija iecerējusi Baltā nama Pirmās lēdijas ofisu pārdēvēt par Baltā nama Pirmās ģimenes ofisu pirms Melānija Trampa ievācās Baltajā namā. Jāatgādina, ka viņa kādu brīdi pēc Donalda Trampa ievēlēšanas turpināja mitināties Ņujorkā, kur viņas un ASV prezidenta kopīgais dēls Barons turpināja mācīties skolā.

Izrādās, Melānijai Trampai vēl pirms pārcelšanās uz Balto namu īsti nav patikusi Ivankas attieksme pret ASV pirmajai lēdijai paredzētajām privātajām telpām, kur pameita uzvedusies kā pašas mājās, taču pēc ievākšanās Melānija Trampa esot nospraudusi stingras robežas.

Biogrāfijā arī teikts, ka abu Trampu attiecības laiku pa laikam bijušas saspīlētas, taču spriedze pieauga pēc Trampa kļūšanas par prezidentu.

Arī pērn iznākušajā CNN korespondentes Keitas Benetas Melānijai Trampai veltītajā biogrāfijā nesaskaņas abu sieviešu starpā bija pieminētas.

Jaunākās grāmatas pamatā ir vairāk nekā 100 intervijas, no kurām daudzas tika sniegtas pie izslēgta diktofona.

