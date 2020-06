Noklausies - Fredis un “Los Taburetos” priecē ar skanīgu hitu “Pusi, Pusi”

Dziesmas TV pirmatskaņojums notiks jestrajā Līgo humoršovā, kas TV ekrānos un radio viļņos būs baudāms 23. jūnijā pulksten 21.

Draiskajā saulgriežu ballītē līdzās muzikāliem pārsteigumiem “Los Taburetos” izpildījumā būs arī trāpīgi piparoti Freda, Normunda Jakušonoka un Jutas Jazz joki labākajās latviešu svētku tradīcijās. Īpašo viesu lomā šoreiz Nauris Brikmanis un grupa “Dziļi Violets,” bet uzreiz pēc “Saulgriežņu Ņugas 2020”– īstu Līgo zaļumballi savā "Twitch" kontā un "Radio SWH" viļņos iegriezīs karantīnas disko pionieris DJ Kārlis Ķilkuts.

Par šī gada Ņugu un tajā paredzēto Andris Freidenfelds izsakās lakoniski: “Izmantojot video un jaunas auditorijas piesaistīšanas iespējas, “Los Taburetos” piedāvās aizvadītos 10 gados iekrāto labāko dziesmu kompilāciju plus dažas agrāk nedzirdētas muļķības. Varētu teikt: "The Pop of the Tops!"”