Draiskulības un joki - Fredis aicina uz skanīgām Līgo lustēm labākajās “Saulgriežņu Ņugas” tradīcijās

Tradicionālais Līgo humoršovs “Salgriežņu Ņuga 2020” sāksies 23. jūnijā no pulksten 21, kad gan radio, gan TV pieskandinās draiska ballīte latviešu labākajās tradīcijās, piešķirot svētkiem pavisam neaizmirstamu smieklu devu. Būs gan trāpīgi Andra Freidenfelda, Normunda Jakušonoka un Jutas Jazz joki, skanīgākie latviešu hiti domubiedru grupas “Los Taburetos” izpildījumā, piparoti tosti un palaidnīgas rīmes, bez kurām Līgo lustes nav iedomājamas. Turklāt “galdā tiks celti” arī īpašā svētku marinādē noturēti viesi – grupa “Dziļi violets” ar šovmeni Nauri Brikmani priekšgalā.

"Saulgriežņu Ņuga" ir labi izkopta tradīcija un humora pilns rituāls, kas dod svētību, enerģiju un spēku līdz nākamajai Ņugai. Vislatvijas gadskārtas dauzīšanās pirmsākumi meklējami šī gadsimta sākumā Radio SWH improvizētās aplīgošanas akcijās ar “BB Brokastīm” un grupu ”2 Old Babies.” Bet nu jau gandrīz 10 gadus līgošanās jeb "Ņuga" notiek ar grupu “Los Taburetos”, kad skan populāru dziesmu parodijas, kā arī skanīgas oriģināldziesmas. Programmas grožus rausta pats Andris Freidenfelds, bet lustes papildina Normunda Jakušonoka un Jutas Jazz joki un palaidnīgi pikantie pantiņi. Ik reizi svinību viesus pārsteidz arī viesmākslinieki, kas “Ņugai” piešķiļ unikālu jaudu.

Par šī gada Ņugu un tajā paredzēto Andris Freidenfelds izsakās lakoniski: “Izmantojot video un jaunas auditorijas piesaistīšanas iespējas, “Los Taburetos” piedāvās aizvadītos 10 gados iekrāto labāko dziesmu kompilāciju plus dažas agrāk nedzirdētas muļķības. Varētu teikt: "The Pop of the Tops!"”