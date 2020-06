"Apsveicu to, kurš šodien Rēzeknē tika pie 1000 eiro. Bet ir viens bet. Mēs to nopelnījām ar grūtu darbu. Tā bija domāta gan mācībām, gan ģimenei,” savā "Facebook" profilā ceturtdienas vakarā pauda Margarita – viena no kolorītākajām "X faktora" pirmās un trešās sezonas dalībniecēm, kas tika iesaukta pat par pašmāju Sūzanu Boilu. Ne pati dziedāšana, bet vairāk latgalietes humors, ugunīgais temperaments, vienkāršība un dzīvesveids bija tas, kas daudziem lika Margaritu apbrīnot.

Kā zināms, viņa ir piecu bērnu mamma un iztiku ģimenei gādā smagā lauksaimniecības darbā, tāpēc Margaritas ieraksts izsauca daudzu cilvēku līdzjūtību un atbalstu, līdz pat lūgumam iedot konta numuru, lai var atbalstīt arī finansiāli. Piemēram, dziedātāja Olga Rajecka Margaritai rakstīja: „Margarita, tik žēl Tevis, atsūti konta numuru. Lai arī bez darba un līdzekļiem, es nevaru Tev paiet garām.” Uz to šovu zvaigzne atbildēja: „Paļdis! Nerakstīju, lai man palīdzētu dodot, bet lai atgrieztu savu. Zobus vadzī nekaram. Nauda bij’ domāta studiju apmaksai. Rokas un kājas ir. Tātad nopelnīsim. Būs grūtāk tikt šim pāri, bet nenokaram degunu.”

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Margarita atklājusi, kas īsti noticis. Vīrs aizbraucis uz Rēzekni, lai pārdotu un pārrakstītu traktoru. Samaksāta nauda – 1000 eiro pa piecām 200 eiro banknotēm –, ko vīrs pārskaitījis, sarullējis „trubiņā”, aplicis ar gumiju un ielicis kabatā, domājot, cik tad tur līdz mašīnai un mājai. Iebraucis vienā, otrā, trešā veikalā. „Vai nu velkot telefonu laukā no kabatas, vai kā citādi, bet naudas tur vairs nebija, kad piebrauca pie tirgus un gribēja pirkt tomātu stādus,” iesāk Margarita. Izstaigājuši visus veikalus, kuros bijuši, vietu, kur pārrakstīts traktors, – velti. „Visos tajos veikalos bija maz cilvēku, pazīstami pārdevēji, neviens neko nebija redzējis. Gribējām skatīties kamerās, lai redzētu, ka varbūt kāds pacēla, kas pacēla. Bet tajā vietā, kur pārrakstījām traktoru, teica, ka nemaz tādu kameru neesot, pat kļuva dusmīgi – ko jūs te vispār zvanāt, naudu no mums gribat, vai?” skumīga ir Margarita. „Nu neko – rokas un kājas ir, gan jau nopelnīsim.”

Vaicāta, vai vīrs nav dabūjis pamatīgu brāzienu, Margarita iesmejas, ka ir „mierīgs cilvēciņš pēc dabas”. „Man kā ar āmuri pa pieri tas ierāva. Viena pati savā stūrītī papīkstēju, bet ko tu izdarīsi. Protams, man kā optimistam maza cerība vēl ir, ka cilvēks, kas šo naudu atrada, varētu mums to atdot. Komentāros vieni sūta pie zīlnieces, citi smīdina ar kapitālām situācijām, ko mums darīt. Kad tādus komentārus palasa, dzīvot gribas. Bet ziedot, ko viens otrs piedāvā… Man svešu nevajag, badā nemirsim. Summa, kaņešna, nav maziņā, īpaši mūsu ģimenei. Ja tā padomā, nekas tāds taču nav noticis. Cilvēkiem nodeg mājas, paliek vispār bez nekā. Tad tu saproti, ka nemaz tik švaki mums nav. Kartupeļi ir iestādīti, sīpoli, bietes aug, gan jau kaut kā!” apņēmīga ir Margarita.

Neraugoties uz to, ka Kolosoviem ir pieci skolas vecuma bērni, no kuriem vecākā meita mācās augstskolā, studiju maksa bijusi nepieciešama arī pašai Margaritai – viņa uzsākusi mācības neklātienē Malnavas koledžā, apgūstot uzņēmējdarbību lauksaimniecībā. Vaicāta, kā klājies pandēmijas laikā, Margarita nosmej, ka viņu saimniecībā vienīgais koronas upuris bijis ruksis, kas nonācis uz galda septiņām mutēm, kas, skolai slēdzoties, visas bija jābaro mājās. Ja šova laikā Margarita atvadījās, sakot, ka „viss ir čiki puki!”, tad tagad viņa visiem uzsauc: „Lai darbs veicas un maize ēdas!”

