Mihails Jefremovs lūdz piedošanu traģiskajā avārijā bojā gājušā tuviniekiem un sola materiālu atbalstu

"Nezinu, ar kādiem vārdiem lūgt piedošanu Sergeja Zaharova ģimenei. Bet es vienalga lūdzu, lai gan zinu, ka nepiedos. Es, protams, palīdzēšu, cik vien iespējams, ja viņi to pieņems,” vietnē "YouTube" ievietotajā video saka Jefremovs. "Es nesaprotu, kā turpmāk dzīvot. Zinu, daudzi domā, ka mani kā mākslinieku "atmazgās”. Nē, "atmazgāties”, izmantojot kaut kādas pazīšanās vai ietekmi, es nemēģināšu un to nedarīšu. Un, kā te "atmazgāties”, ja visi to redzēja; es pats arī redzēju, kad izgulējos un kad pārgāja šoks.”

Kā jau ziņots, Jefremovs 8. jūnijā Maskavā izraisīja avāriju, pēc kuras nomira cilvēks. Jefremovs, kas pie sava auto stūres atradies alkohola ietekmē, savu vainu tā nožēlojot, ka esot bijis tuvu pašnāvībai.

56 gadus vecais Jefremovs, stūrējot "Jeep Grand Cherokee", 8. jūnija vakarā iebrauca pretējā joslā, ietriecās vieglajā furgonā "Lada Granta", pēc tam saduroties ar vēl vairākām automašīnām. Sākotnēji tika ierosināta vien lieta par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, bet nākamajā dienā viņsaulē no gūtajām traumām devās furgona šoferis. Nu aktierim tika izvirzītas smagākas apsūdzības – par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kas izdarīts reibuma stāvoklī un novedis pie kādas personas nāves. Tagad Jefremovam draud piecu līdz 12 gadu ilgs cietumsods.

Aktieris savu vainu atzinis, viņam uz mēnesi noteikts mājas arests, un Jefremovs izdarīto ļoti nožēlojot. Arī video, ko aculiecinieki nofilmējuši pēc avārijas, dzirdams, kā Jefremovs, krietni satraucies, vaicā, vai negadījumā neviens nav miris. Tāpat video redzams, kā aktieris uz jautājumu, vai ir dzēris, godīgi atbild: "Jā.” Informēti avoti vēsta, ka aktiera asinīs konstatēta 2,1 promile alkohola.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Jau pēc atlaišanas mājas arestā Jefremovs esot bijis tādā šoka stāvoklī un tik ļoti pārdzīvojis notikušo, ka mēģinājis izdarīt pašnāvību. Radinieki esot aktierim uz kakla pamanījuši nospiedumus, kas liecinājuši – viņš centies pakārties. Nācies pat meklēt psihiatru palīdzību.

Jefremovam sods draud itin bargs – viņš beidzamo gadu laikā ne reizi vien sodīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, arī viņa problēmas ar alkoholu nevienam nebija nekāds noslēpums. Savulaik aktieri pat neielaida lidmašīnā uz Rīgu, jo viņš bija pārliekā alkohola reibumā. Tāpat pirms dažiem gadiem viņš uz teātra skatuves uzvedās tik neadekvāti, ka ikvienam skatītājam bija skaidrs – aktieris ir piedzēries. Kad viņam to sāka no skatītāju rindām pārmest, Jefremovs metās lamāties un teju izvērtās dūru cīņas.

Tagad gan mēļo, ka Jefremovs avārijas izraisīšanas brīdī bijis arī narkotiku reibumā, un policija sākusi meklēt dīleri, kas aktierim notirgojis aizliegto vielu. Viena no versijām esot pat tāda, ka dīleris (vai persona, kas Jefremovu ar narkotikām "pacienājusi”) avārijas brīdī atradies mašīnā aktierim blakus. Jo Jefremovs avārijā necieta, bet uz auto paneļa esot asiņu pēdas. Tātad blakussēdētājs pēc avārijas izkāpis no auto un devies prom. Un, ja jau tik steidzīgi pametis negadījuma vietu, viņam bijis, no kā bīties. Pavisam interesanti arī tas, ka no bāra "Ulysses", kurā aktieris atpūtās pirms liktenīgā brauciena, esot pazuduši visi novērošanas kameru ieraksti...