Burvju māksliniekam Dantem Pecolli jauna draudzene - abus kopā savedušas mammas

Kā žurnālam "Kas Jauns" atzīst Dante, pulcēšanās noteikumu atvieglojumi viņam beidzot ļāvuši uzelpot, jo faktiski divarpus mēnešus nācies nodzīvot mājās. "Es ikdienā strādāju muzejā, un, tā kā publiskas vietas, tostarp muzejus, pandēmijas dēļ aizslēdza, man nebija ne darba, ne pasākumu. Visu šo laiku pavadīju mājās. Sākumā taisīju pats savas kārtis, mēģināju izgudrot un taisīt jaunus trikus, vārdu sakot, iet uz priekšu, neraugoties uz situāciju. Trakākais bija tas, ka aptrūkās iztikas līdzekļu. Protams, bija kaut kādi uzkrājumi, bet pie tiem netiku, jo, tā kā nesen biju ceļojis, nevarēju iet uz banku, bija jāievēro karantīna. Tad bija jādzīvo mājās ar to, kas ir, un sanāca kādas pāris nedēļas ēst maizi un rīsus. Tas bija diezgan drausmīgi, pamatīgi notievēju, zaudējot gandrīz desmit kilogramu. Apģērbs aizvien ir par lielu. Bet tā jau nesūdzos, labāk būt slaidam nekā apalītim,” smaidot teic Dante Pecolli.

No vecākiem atsevišķi dzīvo kopš 15 gadu vecuma

Kopā ar vecākiem Dante iluzionistu priekšnesumos uzstājas jau kopš agras bērnības, un nu jau uzstāšanās ar burvju trikiem ir viņa iztikas avots. "Zinu, ka daudzi jaunieši grib piepelnīties skolas brīvlaikā, un, ja labi pameklē, iespējas var atrast. Diemžēl vairums jauniešu netic savai varēšanai, savām spējām, viņiem trūkst drosmes, un reizēm, protams, traucē arī slinkums. Tomēr es uzskatu, ka ir jāriskē, jāmēģina darīt. Pazīstu ļoti daudzus cilvēkus, kas žēlojas – ja tikai man būtu nauda, es varētu atļauties to un to… Bet kas tev to liedz? Strādā, dari, ņemies! Ej, prasi, piedāvājies! Visa pasaule ir vaļā!” uzskata Dante, kurš jau pirms 16. dzimšanas dienas sāka dzīvot atsevišķi no vecākiem, saskatot to kā iespēju mācīties patstāvību.

Dante Pecolli rāda savus trikus. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

"Legāli no 16 gadu vecuma ar vecāku atļauju jaunietis drīkst dzīvot atsevišķi. Viss ir iespējams, viss ir mūsu rokās. Aizvien, protams, man ir kaut kāds vecāku materiālais atbalsts. Sākumā arī nebija gluži saprotams, kā notiek visa rēķinu maksāšana. Bet lēnā garā viss notika. Tagad ar vecākiem kopīgi dalām to summu, kaut gan es tiecos uz to, lai pēc iespējas drīzāk pats būtu spējīgs apmaksāt savus rēķinus. Nu tā ir vienīgā lieta, kur vecāki mani aizvien kaut kādā mērā finansiāli atbalsta.”

Arī ēdiena gatavošana Dantem patīk un padodas. "Gatavošanas prasme, šķiet, man ir no vecmāmiņas un arī no tēta mantota. Bieži vien eksperimentēju ar visādām interesantām receptēm,” atklāj jaunietis, sakot, ka patlaban ir mērķtiecīgi noskaņots pēc iespējas drīzāk kļūt arī finansiāli neatkarīgs no ģimenes.

Pēc šķiršanās no pirmās mīlestības apgūst sadzīves darbus

Patstāvīgu dzīvi uzsākot, bijušas gan lietas, ko nācies apgūt. "Interesanti, ka man nebija nekādu zināšanu un pašdisciplīnas sadzīviskajā jomā, kā veļas, trauku mazgāšana, mājas uzkopšana. Kad vēl dzīvoju ar vecākiem, mums bija mājkalpotāja, kas to visu darīja, attiecīgi es ļoti izlutinājos. Mana un vecāku doma bija tāda, ka, sākot dzīvot atsevišķi, es sevi izdresēšu, lai pats ar visu tiktu galā, bet nekas nesanāca, jo man izveidojās attiecības un visu sadzīvisko pusi pārņēma mana draudzene. Kad izšķīrāmies, sapratu, ka nu ir tas brīdis, kad varu tiešām sākt kļūt patstāvīgs. Un jūtu, ka beidzot arī te ir progress,” priecīgi teic Dante, kuram oktobrī paliks 18 gadu.

Īrētajā dzīvoklī sarīko ballīti bez bremzēm

Dante atzīstas, ka 17. dzimšanas dienu nosvinējis patiesi vētraini. Rīgas centra īrētajā dzīvoklī visa ēka rībējusi. „Par laimi, policiju neviens neizsauca, jo es iepriekš visiem kaimiņiem biju pa končiņai pielīmējis pie durvīm un padevis ziņu, ka mēs tusēsim. Bet kāda aina tur bija no rīta! Dzīvoklis bija izārdīts; mēbeles bija izbīdītas, lai atbrīvotu placi, kur padejot. Kaimiņš pēc tam stāstīja, ka viņa dzīvoklī lustra esot kratījusies. Visur bija zelta konfeti salipuši pie grīdas – grīda vienkārši bija salieta ar saldiem dzērieniem un vells zina ko… Protams, pēc tam visu kapitāli iztīrījām. Bet bija traki, jā. Draugiem atnākot, visiem teicu – re, kur ir trauciņš, ja pīpējat, izsmēķus metiet tajā. Taču kas tevi klausīs – visi meta ārā pa logu! Bet apakšā bija mašīnas… Finālā tās bija nomētātas ar benčikiem un novemtas… Nākamajā rītā nācās iet atvainoties kaimiņiem. Viņi gan bija saprotoši, vēl man uzdāvināja Borjomi minerālūdens pudeli. Man ir reāli paveicies ar kaimiņiem,” smej burvju triku meistars.

Vispirms iepazinās mammas, pēc tam paši

Kopš 8. maija Dantem ir sākušas veidoties jaunas attiecības, draudzene Ieva Vītola ir viņa vienaudze. "Viss sākās ar to, ka man zvanīja mamma, sajūsmināti stāstot: „Ir baigi foršs cilvēks, viena meitene, un es gribu jūs iepazīstināt!” Es biju noraidošs, kaut kā iekšēji jutu pretestību – kas tas par „sviestu”, ka mamma man sāk meklēt meiteni, organizēt tikšanos… Viņa bija kā pārņemta, ka vajagot skriet ciemos tagad un tūlīt! Atbildēju, ka tagad esmu aizņemts un nekur doties netaisos, atgaiņājos, nosoloties, ka atnākšu kādu citu dienu. Un tad sanāca tā… Es sadarbojos ar Ievas māsu, kura šovasar plāno organizēt nometni, kurā es arī strādāšu. Ejot uz darba tikšanos, atveru durvis, un tur mani sagaida Ieva! Es biju samulsis un apjucis… Mans prāts bija vizualizējis kaut ko sliktu, ko nemaz negribēju satikt, bet ieraugot radās pilnīgi cits priekšstats. Un tad tā nepatika pārtapa interesē, un nu jau, nenoliegsim, arī simpātijās. Spontāni parādījās saikne. Sastrādājāmies ļoti veiksmīgi, jūtam, ka abiem ir viena līmeņa vibrācijas,” atklāts ir Dante, kuram nu Ieva ir asistente un mācekle.

Dante un Ieva nesen atzīmējuši pirmo mēnesi kopš liktenīgās pirmās satikšanās. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ieva atzīst, ka visu dzīvi viņai ir bijusi interese par burvju trikiem. "Man patika skatīties filmas un šovus. Un tad pēkšņi vienā dienā mana mamma paziņoja, ka ir satikusi iluzionisti Daci Pecolli, Dantes mammu, kura teica, ka esot iespēja trikus pamācīties pie Dantes un mums vajagot satikties, ka varbūt kas sanākšot. Dantes mamma bija stāstījusi, ka viņam tieši vajagot asistenti. Protams, tobrīd vēl neko nepratu, bija tikai mana dedzīgā interese. Bet brīdī, kad satikāmies un viņš sāka rādīt savus trikus, es vienkārši izkusu!” par liktenīgo satikšanos ar Danti pastāsta Ieva.

"Jā, viņa arī mācās trikus, un, visticamāk, drīzumā kopā iestudēsim kādu foršu triku izrādīti. Divas pagales taču deg labāk nekā viena! Nu man ir skaidrs, ka man ar savu dzīvesbiedri ir jābūt komandai kā dzīvē, tā profesionāli. Uzskatu, ka visās veiksmīgās attiecībās ir tā, ka viens otru velk uz augšu. Labākais piemērs šādam attiecību modelim ir mani vecāki!” secina Dante Pecolli.