Zināmi visi aptaujas “Latvijas sirdsdziesma” finālisti

Lai arī šogad izpaliek ierastais brīvdabas koncerts, raidījuma un dziesmu aptaujas “Latvijas sirdsdziesma” uzvarētājs tiks noteikts televīzijas tiešraidē. 13. jūnijā izskanēs visas 15 fināla dziesmas, studijā viesosies īpašais viesis – Raimonds Pauls – un noskaidrosim, kura ir skatītāju iemīļotākā sirdsdziesma 2019./2020. gada sezonā.

Finālā izskanēs un par šī gada Sirdsdziesmas titulu sacentīsies (dziesmas nosaukums/izpildītājs):

ABI TRĪS / Baltie lāči

ACIS MĪLĪGI KAUTRĀS / Kaspars Markševics

ATVEROT DEBESIS VAĻĀ / Miera vējos

BALTĀS ROZES / Mārtiņš Ruskis

DIENA NĀK / Klaidonis

ESMU LAIMĪGS / Zelta kniede

KĀ RĀMA UPE / Zeļļi

LAI MĪLESTĪBAS NEPIETRŪKST / Galaktika

LOGĀ LĪKST CERIŅI ZILI / Rumbas kvartets

MALDU VALSTĪBA / Ineta Rudzīte, Ainars Bumbieris

MANS SUNS IR LETIŅŠ / Jorens Šteinhauers

MĒNESTIŅŠ / Jānis Moisejs

MONIKA / Ducele

RUDENS / Signe Baltere & Ingus Staško

TRĪS DZEJNIEKU MĪLAS VĀRDI / Inga Ruka-Lazdiņa

Fināla laikā katrs no finālistiem sveiks skatītājus no sava novada, bet skatītāju uzdevums būs izvēlēties savu iecienītāko dziesmu no finālistiem un balsot. Balsot būs iespējams visa fināla raidījuma laikā – gan telefoniski, gan LTV mājas lapā.

Fināla koncertā izskanēs ne vien visas finālā iekļuvušās dziesmas, bet arī Raimonda Paula radītais dziesmu cikls Guntim Skrastiņam. Pārraides vadītāji, kā allaž – Guntis Skrastiņš un Velga Vītola. Atgādinām, ka pērn uzvaras laurus plūca Artis Šimpermanis ar dziesmu “Strēlnieka vēstule meitenei”.