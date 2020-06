Fredis un "Instagram" zvaigznes - zināms, kas papildinās jautrā seriāla "Lielie Muļķi" varoņu komandu

Seriāla "Lielie Muļķi” otrajā sezonā Latvijas iedzīvotāji ne tikai uzzinās, kā klājas ciema vadošajam trio, bet arī plašāk iepazīs ciema mūžseno konkurentu – Mazo Muļķu ciema – spilgtākos pārstāvjus.

Foto: Publicitātes

Mazo Muļķu mērs Madis Mednis mats matā atgādina Andri Freidenfeldu un viņa meita Elīna – populāro jūtūberi Beāti Bērziņu, kas saviem sekotājiem vairāk atpazīstama kā Beta Beidz. Elīna ir barvede savai draudzeņu trijotnei – špidrilkai Anjai, kuru varētu sajaukt ar provokatīvi skandalozo "Instagram" influenceri Janu Bruku jeb Yana Bruk), un Ļenkai, kuru nevarētu atšķirt no Elīnas Pakalnes – daļas no Latvijas slavenākā "TikTok" konta "Latvian Sisters", kam ir 1,5 miljons sekotāju un vairāk nekā 42 miljoniem sarkano sirsniņu jeb “patīk” atzīmju.

Jau ziņots, ka “Lielie Muļķi” otrā sezona atgriezīsies tūlīt pēc maģiskās Līgo nakts svētkiem – Jāņu rītā, 24. jūnijā. Un ciema varoņus visā Eiropā varēs vērot "Shortcut" lietotnē, kas pieejama arī "Helio" interaktīvajā televīzijā.

Beāte Bērziņa. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Galvenā meiteņu barvede ir Elīna Medne (Beāte Bērziņa) – mēra mīļotā meita. Uzaugusi starp vecākajiem brāļiem, tāpēc var arī kārtīgi sadot, ja nepieciešams. Aizraujas ar ekspresīvām hip-hop dejām.

Jana Bruka. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Anna jeb Anja (Jana Bruka) vienmēr ir bijusi tā saucamā mazā “špidrilka”. Uzskata sevi par Mazo Muļķu karstāko persiku. Cukurtētuki brauc pat no Rīgas un ved visādas dārgas brenda lietas. Zina, kā aptīt vīriešus ap pirkstu, pielietojot flirtu. Viņas sapnis ir kļūt par "Playboy" modeli. Kā saka Jana: “Es vispār nedomāju, ka Latvijā var būt tāds seriāls. Kopā ar Anju būs sekss un rokenrols. Būs karsti!”

Elīna Pakalne. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Lienīte jeb Ļenka (Elīna Pakalne) jau no bērnības ir bijusi citādāka nekā pārējie bērni, it kā dzīvotu citā pasaulē. Viņai ļoti patīk modernā māksla un “bjorciskā” mūzika. Ļoti intraverta sabiedrībā, bet ziņu portālos – uh.. kā patīk iekomentēt. Elīna Pakalne stāsta: “Neskatoties uz to, ka Lienīte ir klusa un uz sevi vērsta, viņa sataisīs baigi lielo drāmu gan Lielajos, gan Mazajos Muļķos!"

Mazo Muļķu mērs Madis Mednis (Andris Freidenfelds) ir harizmātisks cilvēks ar labu runas prasmi, kas nevienu neatstās vienaldzīgu. Uzskata, ka ir ļoti populārs vēlētāju aprindās, jo ir padarījis Mazos Muļķus par bagātāko ciemu apkārtnē. Tomēr viņam piemīt arī kāda vājība, un tā ir sievietes.

Protams, vadošā ciemata trijotne arī nekur peļņā nav aizbraukusi, visi ir tepat. Mīlā vīlušais Garais (Kristaps Strūbergs no “Singapūras satīna”), dzejnieks Rainītis (Edgars Bāliņš no “Singapūras satīna” un komiķu aprindām) un seksīgais Egīls (aktieris Pauls Iklāvs) katrs cīnās ar saviem dēmoniem.

Mēra krēslā joprojām ir Alnis (šovmens Roberts Gobziņš) ar savu palīdzi un tenku eksperti Jolandu (komiķe Jolanda Suvorova) pie sāniem. Protams, neiztikt bez pasaules un savas dzīves glābējas Keitijas (Elīna Bojarkina no Leļļu teātra), kā arī satiksim Laimu (aktrise Aminata Grieta Diarra).

“Lielie Muļķi” uzņemti mokumentālajā (mocumentary) jeb dokumentālās satīras formātā. Sadarbībā ar "Helio Media" seriālu veido jaunie režisori Kristians Alhimionoks un Alberts Viegliņš, savukārt scenāriju veidojusi dramaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce.