Lai vilinātu latviešus pirkt privāto salu Igaunijā, tās īpašnieks sarīko "Atvērtās salas dienas"

“Atvērtās salas dienas” notiks sestdien, 13.jūnijā. Viesiem būs iespēja aplūkot jūrā dzīvojošos roņus, braukt ar SUP dēli, kaitbordu, veikbordu, iet saunā un nodarboties ar citām aktīvām nodarbēm. Tāpat uz salas uzstāsies dīdžeji Ex Da Bass un Edgars Bercis.

“Sala ir brīnišķīga vieta, lai baudītu jebkuru no dzīves skaistajiem brīžiem. Šeit var izbaudīt absolūtu mieru, vērojot pasakainus saulrietus roņu sabiedrībā. Var skaisti un krāšni svinēt kāzas. Kā arī uzņēmumi brauc taisīt saliedēšanās pasākumus vai sporta spēles. Iespējas šeit ir tik pat daudz kā iztēlei,” tā par pašu salu izsakās tās īpašnieks Prīts.

Kā jau ziņots, salu tās īpašnieks gatavs pārdot par nepilniem diviem miljoniem eiro. Un skaidrs, ka pircējiem, kas būtu gatavi maksāt šādu summu, nekādas “Atvērtās salas dienas” nav nepieciešamas, tāpēc pasākums, visticamāk, sarīkots vien salas tūrisma un izklaides iespēju reklamēšanai.

Kā gan informē Vīrelaidas mārketinga vadītāja Renāte Eizāne, doma pārdot salu uzņēmējam radusies pēc kādas sarunas ar latviešiem, kuri apgalvoja, ka igauņi nozaga letiņiem piederošo Roņu salu. Vīrelaidas īpašnieks Prīts šo sarunu paturējis prātā un, paša biznesam paplašinoties, vēlas dot dienvidu kaimiņiem iespēju tikt pašiem pie savas zemes Baltijas jūrā.

Latviešiem tuvākā vieta, no kuras Vīrelaidas darbinieki cilvēkus var aizvest uz salu, ir Virtsu osta, kas atrodas mazāk kā stundas braucienā no Pērnavas. Pēc tam kapteiņi 15 minūšu garā braucienā ved cilvēkus uz salu ar motorlaivu. Ja laiks ir ierobežots, tad potenciālie klienti tiek gaidīti ar helikopteru. Lidojums no Rīgas aizņem vien 45 minūtes.

Vīrelaida atrodas Baltijas jūrā starp Sāremā salu un Igauniju. Tās vēsturiskais nosaukums ir Paternoster (“Mūsu Tēvs” latīņu valodā) un tā pirmo reizi ir minēta jau 1556. gadā. Uz salas pašlaik atrodas bāka, baznīca, piestātne, saimniecības un citas ēkas. Tās platība ir 81 hektārs, un uz tās dzīvo četri cilvēki. Vīrelaidas bāka ir vecākā zināmā metāla bāka Igaunijā.