Rīgas Krievu teātris tiešsaistē rādīs Vladislava Nastavševa jauno izrādi “Melnraksts”

Tā ir luga-labirints par saistību starp laikiem, cilvēkiem un spokiem pēc mūsdienu krievu autora Sergeja Uhanova lugas “Melnraksts” motīviem. Režisors Vladislavs Nastavševs, kostīmi Valentīna Začiņajeva, izrādi vada Kristiāna Drevinska. Izrādē piedalās: Veronika Plotņikova/ Darja Fečina, Maksims Busels, Dana Bjorka, Anatolijs Fečins. Pirmizrāde paredzēta piektdien, 29. maijā, pulksten 21 "Zoom" platformā. Biļetes iegādāties var ŠEIT.

Par izrādi:

Pirmo reizi 136 gadu laikā, kopš pastāv Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, par izrādes platformu kļūs internets. Un Sergeja Uhanova, mūsdienu krievu dzejnieka, prozaiķa un dramaturga luga ir kā radīta šādam radošam eksperimentam. Skatītājus sagaida ne tikai paradoksāls, ironisks un daudzšķautnains stāsts par jūtām un saprātu, bet arī principiāli jauns formāts.

Mēs visi dzīvojam spoku un ēnu ieskauti: atmiņas un pārdomas, pieredze un fantāzijas, nožēla un cerības ir neatņemama realitātes daļa. Bet dažkārt tā ir vienīgā iespējamā realitāte, vai tas būtu pēc mūsu izvēles, vai tāpēc, ka izvēles nav. Lai gan vienmēr iespējams sākt no baltas lapas. Protams, ja izdosies.

Šīs lugas varoņiem viens otram noteikti ir ko teikt: ģimenes noslēpumu, kaislību un dīvainību viņu dzīvēs pietiktu vairākiem seriāliem. Jo vairāk, ja katrs no viņiem uzskata, ka viņam ir tiesības pārrakstīt scenāriju pēc kārtējās sērijas, pārslēdzoties no detektīva uz melodrāmu un no mistikas uz komēdiju. Nozīmju, kalambūru un slēptu citātu labirints apaug ar katru sižeta pavērsienu, bet mums vien atliek minēt, kāds būs fināls, un sekot varoņiem labirinta sirdī.