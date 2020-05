103 gadu vecumā mirusi Parīzes pēdējā ielu dziedātāja

Lilī mirusi svētdien slimnīcā netālu no Parīzes. Viņa tika uzskatīta par pēdējo pārstāvi no 300 gadus ilgā aroda, kad dziedātāji izpildīja uz ielām savas dziesmas, kā arī turpat pārdeva lapiņas ar to vārdiem un notīm.

Liāna savu karjeru sāka kopā ar Edīti Piafu - abas pirmskara Parīzē dziedāja kafejnīcās un uz ielu stūriem. Taču radio ienākšana un ierakstu industrijas attīstība Lilī augļus nedeva - neskatoties uz to, ka bija gana izskatīga un dziedāt mācēja godam, šāda karjera Liānai nepadevās. Un viņa turpināja dziedāt uz ielām.

Slavenā aktiera un dziedātāja Īva Montāna tuva draudzene, kā arī pazīstamā mūziķa Vensāna Skoto mūza astoņdesmitajos gados klajā laida arī savu autobiogrāfiju "Lilī Panama: Pēdējās ielu dziedātājas atmiņas".