Bens Afleks, Mailija Sairusa, Bredlijs Kūpers un citas šovbiznesa zvaigznes, kas nelieto alkoholu

Lūk, slavenības, kas alkoholam pateikušas stingru vai mazāk striktu nē!

Standarta dzērājs

Toms Hārdijs. (Foto: Vida Press)

Aktieris Toms Hārdijs ir atzinis, ka alkohols viņam vienmēr ir bijis sociālas mijiedarbības līdzeklis un tas laika gaitā ir novedis pie pārmērīgas apreibinošo līdzekļu patērēšanas un tādējādi – apgrūtinājumiem personiskajā dzīvē. „Tas ir „stāsts” par to, ka biju Sliktais zēns Toms. Un arī tas nav tiesa, jo biju standarta dzērājs, kuram paveicās izārstēties. Tagad skaidrā esmu bijis ilgāk nekā esmu dzēris. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka viss ir aiz muguras, tas nenozīmē, ka tas var neiekost pašam pēcpusē,” skaidrojis atturībnieks.

Nedzert, bet reklamēt

Seriāla "Intrigante" varones Serēnas atveidotājai aktrisei Bleikai Laivlijai ar Serēnu neesot it nekā kopīga: „Es nedzeru, es nekad neesmu pamēģinājusi narkotikas. Nav tā, ka tas būtu strikts lēmums, man vienkārši nav vēlmes.” Un tomēr – kad pirms diviem gadiem viņas vīrs aktieris Raiens Reinolds iegādājās daļu alkohola ražotāja "Aviation Gin" uzņēmuma, aktrise mīļoto atbalstīja un "Instagram" pozēja kopā ar džina pudeli, foto parakstot: „Es nedzeru. Kad nedzeru, tas vienmēr ir @aviationgin.”

16 gadu jubileja

Dekss Šepards. (Foto: Vida Press)

Šogad Daks Šepards svin 16 gadus skaidrā. 14. jubilejā sieva aktrise Kristena Bella viņu sveica "Instagram" ar ierakstu: „Zinu, cik ļoti tu mīlēji iedzert. Es zinu, cik daudz tas nodarīja pāri. Un es zinu, jo redzēju, cik smagi esi strādājis, lai dzīvotu bez tā. Skatot pasauli ar viņa acīm, ir atvērušās manas pašas acis, ka šī ir slimība un neviens neizvēlas dzert vairāk kā citi,” sieva skaidrojusi.

Sociālais lubrikants

Konstanta preses uzmanība esot iemesls tam, kāpēc "Pludmales patruļas" zvaigzne Zaks Efrons esot mierinājumu meklējis alkoholā un narkotikās. „Dodoties uz pārtikas veikalu, tevi sagaidīs prese. Viņi ir visur,” vienvārdsakot, viņš esot juties kā iesprostots. „Mājās, prātā jukdams, pavadīju daudz laika, un beigu beigās radās nepieciešamība pēc sociālā lubrikanta, tas ir, alkohola.”

Pēc rehabilitācijas Zaks iepazinās ar skaidras dzīves pozitīvo pusi: „Es atradu struktūru, kas palīdzēja līdzsvarot kontrastus: no dzīves saņemt to, ko tajā esi ieguldījis!”

Potenciāls

Bredlijs Kūpers. (Foto: Vida Press)

Lai gan atveidotais varonis Džeksons Mains filmā "Zvaigzne ir dzimusi" cieš no alkohola un narkotiku atkarības, reālajā dzīvē aktieris Bredlijs Kūpers ir skaidrā. Taču tā nav bijis vienmēr. Līdz pat 29 gadu vecumam alkohols un narkotikas bija viņa sabiedrotie: „Ja es tā turpinātu, visa mana dzīve tiktu sabotēta. Jo ilgāk dzertu, jo tālāk būtu no sava potenciāla piepildīšanas.”

Stereotipu aizkavēts

Aktieris Džo Manganiello jau jaunībā esot atbrīvojies no visiem kaitīgajiem ieradumiem. Un par to 2018. gadā saņēmis apbalvojumu "Spirit of Sobriety Award" par 16 gadiem bez alkohola. Savā pateicības runā aktieris stāstījis: „Bērnībā, kad domāju par alkoholiķi, iedomājos bezzobainu vīrieti trencī un kaut kur pagrabā. Šāds stereotips mani kavēja doties pēc nepieciešamās palīdzības.”

Amerikāņu kalniņi

Slavu guvusi kā naivā varone Hanna Montana Disneja TV kanālā, mūziķe Mailija Sairusa savus fanus 2013. gadā pārsteidza ar jaunu tēlu un narkotikām, alkoholu un ballītēm kā sava vārda sinonīmiem. Šobrīd, pateicoties attiecībām ar mūziķi Kodiju Simpsonu, arī tas ir mainījies, un Sairusa 2019. gada oktrobrī apstiprināja, ka esot jau četrus mēnešus skaidrā. Un ne tikai – tagad viņa ir arī vegāne un bezglutēna diētas ievērotāja.

Vērtību pārvērtēšana

Aktieris Bens Afleks nekad nav slēpis un pat sociālajos medijos ir dokumentējis savu cīņu ar alkoholismu: „Man bija nepieciešams ilgs laiks, lai fundamentāli, dziļi un bez šaubām pats sev atzītu, ka esmu alkoholiķis. Viens no atveseļošanās faktiem, kam cilvēki mēdz nepievērst uzmanību, ir tas, ka mainās vērtības. Esi godīgs, esi atbildīgs, palīdzi citiem un atvainojies, kad tev nav taisnība.”