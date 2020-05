View this post on Instagram

15.05.2020 tika atvētas Baltijas valstu🇱🇻🇱🇹🇪🇪 robežas,jeb kā teica Valsts prezidents Mazā Šengena! Bijām vieni no pirmajiem,kuri ievērojot visu,ko vajag ievērot,devāmies apraudzīt mūsu māju Sāremā salā🏠. Uz Latvijas-Igaunijas robežas nekāda aizķeršanās,jeb kontrole 👨‍✈️nebija,tālāk no kontineta šķiroties ,pie prāmja⛴ arī ne.Igauņi kā jau igauņi-mierīgi,disciplinēti,proti šo laiku pārcietuši stociski.Salenieki dabūja ciest vairāk,jo itāļi bij atbraukuši volejbolu uzspēlēt.Nu jau esam ceļā uz Latviju.Veselību visiem!💪