Bijušā iekšlietu ministra Ērika Jēkabsona dēls iekaro Holivudu

Sociālās saziņas tīklā "Facebook" Jēkabsons ievietojis video, kurā viņa dēls redzams populārajā seriālā "NCIS". Šogad iznākušajā sērijā "On Fire" viņš atveido miesasargu Juriju.

Tāpat 31 gadu vecā Jēkabsona kontā jau ir gan epizodiska loma "Ātrs un bez žēlastības" sāgas grāvējā "The Fate of the Furious" (2017), gan dalība fantāzijas trillerī "Bright" (2017) ar Vilu Smitu galvenajā lomā. Tāpat Roberta, kas savulaik nopietni trenējies boksā, balss dzirdama pērn septembrī iznākušajā videospēlē "NBA 2K20".