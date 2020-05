Pēc teju desmit laulības gadiem šķiras viens no Holivudas seksīgākajiem pāriem

Par šķiršanos informējis Grīns, sakot: "Mums bija brīnišķīgas attiecības, es vienmēr viņu mīlēšu un zinu, ka viņa vienmēr mīlēs mani."

46 gadus vecais Grīns šķiršanos no 34 gadus vecās Foksas apstiprināja savā podkāstā "... With Brian Austin Green", runājot par nesen publiskotajām fotogrāfijām, kurās viņa sieva redzama ar mūziķi Kolsonu Beikeru, vairāk zināmu kā Machine Gun Kelly.

Seriāla "Beverlihilza 90201" zvaigzne sāka savu raidījumu, atzīstot, ka sācis "atsevešināties" no sievas pērn, kad viņa pameta ASV, lai kopā ar reperi filmētos trillerī "Midnight in the Switchgrass". Kad Foksa atgriezusies, laulāto attiecības neesot uzlabojušās. Grīns esot Foksai devis dažas nedēļas, lai tā "saņemtos un atgrieztos dzīvē", tad ar sievu par laulību no sirds izrunājies. "Viņa teica: "Kad biju ārpus valsts, strādāju viena, es vairāk jutos kā es pati, pati sev labāk sāku patikt, un es domāju, ka tas ir kas tāds, ko es varētu izmēģināt." Es biju šokēts un sarūgtināts, lai gan dusmīgs uz viņu nedrīkstēju būt - viņa jau pati neizvēlējās tā justies," teica Braiens Ostins Grīns.

Taču nu, šķiet, skaidrs, ka līdz galam atklāta Megana tomēr nav bijusi. Ka filmēšanās laikā "vairāk jutusies kā pati un pati sev labāk patikusi" tāpēc, ka blakus uzradies jauns iecerētais - repa zvaigzne Machine Gun Kelly.

Savā podkāstā gan Grīns saka - nekāda krāpšana šo lēmumu šķirties ietekmējusi neesot. Bet pārim tuvu stāvoši avoti saka - visu pagājušo gadu Foksa braukājusi apkārt, filmējusies, bet Grīns sēdējis mājās ar bērniem. Kad mēģinājuši šo situāciju pārrunāt, risinājums neesot rasts, sākušies vien strīdi.

Grīns un Foksa apprecējās 2010. gadā. Iepazinušies viņi bija jau krietnu laiku iepriekš - 2004. gadā filmas "Hope & Faith" uzņemšanas laukumā. Grīnam tolaik bija 30 gadu, Meganai - tikai astoņpadsmit. Pāra laulībā pasaulē nākuši trīs dēli - Džornijs Rivers (3), Bodijs Rensoms (6) un Noā Šenons (7).

2015. gadā Foksa gan jau pieprasīja laulības šķiršanu, kā iemeslu minot "neatrisināmas domstarpības". Taču savu prasību atsauca, un drīz vien pāris atkal kopā smaidot staigāja pa Losandželosas ielām - Megana bija trešās atvases gaidībās.