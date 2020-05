86 gadu vecumā miris pazīstamais Holivudas komiķis Freds Vilards

Par aktiera nāvi paziņojusi viņa meita Houpa Mulbargere: "Mans tēvs aizgāja mūža mierā pagājušajā naktī, fantastiskā 86 gadu vecumā. Viņš līdz pat pēdējai stundiņai kustējās, strādāja un priecēja visus mūs."

Mūžībā Vilards devies nepilnus divus gadus pēc savas sievas Mērijas nāves. Viņi apprecējās 1968. gadā, un laulībā dzimusi meita Houpa.

Vilards filmējās kopš sešdesmitajiem gadiem un ražīgi darbojās līdz pat mūža nogalei. Septiņās sērijās pat nofilmējās populārajā seriālā "Hameleonu rotaļas" ("The Bold and the Beautiful"), par ko 2015. gadā tika pie "Emmy" balvas kā labākais viesmākslinieks. Vēl trīs "Emmy" nominācijas viņam ir par darbu seriālā "Visi mīl Reimondu" ("Everybody Loves Raymond"), bet viena - par piedalīšanos "Amerikāņu ģimenītē" ("Modern Family").

Freds Vilards seriālā "Amerikāņu ģimenīte" atveidoja Fila Danfija tēvu. (Foto: R Cartwright/ABC/BSkyB/Kobal/Shutterstock/ Vida Press)