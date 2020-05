Viesturs Kairišs par situāciju Dailes teātrī: "Atlaist aktierus – tas ir šausmīgi grūti"

Šis laiks nesis sāpīgas pārmaiņas radošajā kolektīvā, jo teātris uzteicis darbu četriem štata aktieriem: Kasparam Zālem, Aijai Dzērvei, Sarmītei Rubulei un Mārtiņam Počam.

Lieki teikt, ka minētie aktieri nepavisam nav sajūsmā par šādām pārmaiņām karjerā. Uz jautājumu, cik grūti teātra vadībai bija pieņem šādu lēmumu, Viesturs Kairišs atbild tieši: "Ļoti! Tas tiešām bija šausmīgi grūti. Tas ir nežēlīgi. Par ko mēs vispār runājam – tie ir ļoti nepopulāri un cilvēciski ļoti grūti lēmumi. Tur nav nekādu šaubu! Bet, manuprāt, nav iespējama kustība, attīstība, ja netiek pieņemti arī šādi lēmumi. Protams, ka cilvēki, kas tajā iesaistīti, ļoti psiholoģiski cieš, un šīs manas atbildes presē viņu sāpes neatvieglo. Bet uzskatu, kā tā bija jādara, ka teātrī nepieciešamas pārmaiņas. Lai ciešanas nebūtu tik lielas, tās veicām minimālas, var teikt, ar pincetīti.”

Kairišs arī pamato, kāpēc, viņaprāt, teātrī nepieciešamas aktieru sastāva izmaiņas. "Esmu režisors, kurš līdz šim īsti nav bijis piesaistīts kādai konkrētai vietai kā štata darbinieks. Vienmēr esmu cīnījies par savu vietu, sevi pierādījis. Uzskatu, ka štata aktieru sistēma ir gan laba, gan tomēr arī teātra procesu graujoša. Jo režisoriem liegtas iespējas veikt radošās kustības, aktieru sastāva izmaiņas. Domāju, ka vajadzētu šo problēmu izvirzīt visu teātru līmenī un izrunāties, cik līdzšinējā sistēma ir laba vai slikta."

"Domāju, ka pārmaiņām jābūt katru gadu un katrā teātrī. Bet patiesībā jau katru gadu kādā teātrī tās ir, katru gadu kāds jūtas pievilts, taču, ja tagad Dailes teātrī nenotiktu izmaiņas, visi bļautu, ka mēs neko nedarām. Manuprāt, mūsu darbam ir jābalstās uz konkurenci. Gan aktieru, gan režisoru vidū. Un ieguvēji no tā būs visi.

Protams, konkurence ir nežēlīga lieta, bet gan aktieriem, gan režisoriem ir jācīnās par savu vietu.

Nevienam nav nekādu privilēģiju un garantiju uz mūžu. Tādai ir jābūt mūsu darba specifikai," saka Kairišs.

Vaicāts, kā pašam – radošam cilvēkam – psiholoģiski klājas laikā, kad ierobežotas iespējas radoši izpausties, Viesturs Kairišs smagi nopūšas: „Grūti... Labāk to vispār nekomentēt... Visas šīs situācijas krasās pārmaiņas... Man jau apnicis izstrādāt kārtējo jauno rīcības plānu, ir jau kāds simtais scenārijs. Bet – kā ir, tā ir. Nu jau to uztveru kā likteņa izaicinājumu un esmu gatavs to pieņemt. Taču skaidrs, ka ar pozitīvismu iepriecināt nevaru.”

Tajā pašā laikā Viesturs Kairišs atzīst, ka ir darbiem pilnas rokas. „Ļoti rūpīgi strādāju pie nākamās sezonas, kas ir Dailes teātra 100. jubilejas sezona. Taču šobrīd skaidrs, ka līdzšinējais mans darbs ir vējā, jo tāda jubilejas sezona, kāda bija iecerēta, noteikti nebūs iespējama!

Patiesībā vispār nekas nav skaidrs, neviens šobrīd nezina, kāda būs teātra turpmākā darbība, vai nākamajā sezonā vispār ļaus spēlēt teātri, tāpēc strādājam pie vairākiem krīzes risinājumiem.

Viens no variantiem ir apjomīgs TV seriāls "Smiļģa lāsts" par šīs ēkas un teātra vēsturi, kurā piedalās Dailes teātra aktieri. Tas būs liels projekts, un varbūt rezultāts sanāks fantastisks! Esmu šīs idejas autors, kopā ar režisoru Gati Šmitu strādājam pie tās īstenošanas, tā ka darba patiešām ir daudz, jo tas ir ambiciozs projekts,” nosaka Dailes teātra jaunais mākslinieciskais direktors Viesturs Kairišs.

