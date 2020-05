Kurta Kobeina ģitāru no leģendārā MTV koncerta izsolē cer notirgot par miljonu dolāru

Miljons dolāru - tāda būšot šīs ģitāras sākumcena! (Foto: ddp images/Ferrari Press / Vida Press)

1959. gadā darināto instrumentu Kobeins turēja rokās telekanāla MTV rīkotajā grupas "Nirvana" koncertā "MTV Unplugged in New York". Koncerts notika 1993. gada novembrī - nepilnu pusgadu pirms Kobeina traģiskās aiziešanas no šīs pasaules 27 gadu vecumā.

"Nirvana" koncerts "MTV Unplugged in New York" ir viena no viņu populārakajām uzstāšanās reizēm, un atzinību pēc tam izpelnījās arī albums, kas koncertam sekoja.

Nu ģitāra jūnijā tiks piedāvāta pircējiem izsoļu nama "Julien’s Auctions" rīkotajā pasākumā "Music Icons". Kobeina ģitāra tur būs pats "galvenais" priekšmets, bet netrūks arī citu interesantu piedāvājumu. Būs ģitāra "Fender Strat", ko Kobeins izmantoja 1994. gadā albuma "Utero" koncertturnejā, būs krekls, ko viņš vilka mugurā, filmējoties dziesmas "Heart-Shaped Box" videoklipā.

Pērn "Julien’s Auctions" jau notirgoja Kobeina jaku, kas viņam bija mugurā koncertā "MTV Unplugged in New York". Kāds pircējs par to samaksāja 334 tūkstošus ASV dolāru.

Izsolē, protams, netiks piedāvātas tikai 'Nirvana" mūziķiem piederējušas lietas. Pērn, piemēram, varēja pirkt ģitāras, ar kurām spēlējuši "Van Halen", "Metallica", "Bon Jovi", "Aerosmith" vīri; tirgošanā bija krekli, kas viņiem bijuši mugurā, skatuves leģendu parakstīti plakāti un plates, mēbeles, kas piederējušas Elvisam Preslijam, kā arī simtiem citu mūzikas mīļiem vērtīgu priekšmetu. Gan jau šogad būs tāpat.