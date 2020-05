Mārtiņš Rītiņš reiz Borisa Jeļcina maltītei slepus piešāvis šnabīti

Savukārt citas lielvaras līderis - ASV prezidents Džordžs Bušs - pēc mielasta personīgi pateicies šefpavāram un uzaicinājis viņu uz Balto namu, atklāj Rītiņš. Iespēju viņš arī izmantojis, Baltajā namā paviesojies un pat pastaigājies ar Buša suni.

Viņa profesija esot bezjēdzīga, jo tāpat visu “izkakājot ārā”. Hipijs, kuru reiz tiesāja par zālītes pīpēšanu. Profesijā ir viņš un tad pārējie. Barojis Jeļcinu un zupā piešāvis šņabi, bet no Buša Baltā nama nočiepis šokolādi. Savā bēru mielastā liks mocīties pavāriem, jo galdā būs jāliek vārna. Viņš neizprot ēdienu blogerus – nu kā gan var mācīt tas, kam nav zināšanu? Veģetārietis un tomēr slepkava virtuvē. Viņš nespēj izrunāt vārdu Makdonalds. "Arsenal" fans, kurš pazīst cilvēkus teju katrā augstākajā sabiedrībā arī Holivudā. Viņš nevar sev piedot aiziešanu no sava mūža darba un ģimenes. Viņš akli noticēja tiem, kas solīja nonest zvaigznes un beigās piekrāpa. Tās ir viņa lielākās sāpes. Sēdēdams uz sliedēm apturējis vilcienu un spējis radīt teicienus, kura ir Latvijas folklora. Pensionārs, kuram dzimšanas dienā ir pilns dārzs ar cilvēkiem, bet tikai daži no viņiem ir draugi un daudzi tādi vēlētos būt. Lūk, tāds ir Mārtiņš Rītiņš.