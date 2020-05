Jau šovakar pirmizrāde pašmāju humorseriālam "#VisiMājās". Iepazīsti galvenos varoņus!

Nauris Brikmanis - Zigis

Zigis ir lauku tūrisma uzņēmuma "ZigVanda" īpašnieks un vadītājs, viņam pieder liela viesu māja, kur tiek organizēti pasākumi - kāzas un bagātu cilvēku slēgtie vakari. Zigis ir uzņēmīgs, lādzīgs un reizē “lamzīgs” - baidoties kaut ko sajaukt, daudz ko uztic sievai. Izrāda rūpes par to, kā atgūties no pastāvošā haosa ne vien savai ģimenei, bet arī draugiem un paziņām. Iespējams, par daudz uzticas. Nedaudz noguris no pastāvīgās ģimenes klātbūtnes, zaudējot arī realitātes izjūtu, vai pusaugu dēlam Jānim ir jāiet uz skolu vai nē? Aizstāvot draugu Robertu, iekļūst nepatikšanās pats.

Elīna Vāne - Vanda

Vanda ir Ziga sieva, aktīva pasākumu vadītāja, kura vada gan kāzas, gan bēres, gan saviesīgus pasākumus. Viņas izjūtas mainās - te priecīga par to, ka nu ir vairāk laika sev, ģimenei, mājai, bet te atkal satraukumā par nākotni. Nepastāvot iespējai neko organizēt, sāk regulēt ģimenes, radinieku un draugu dzīvi. Līdz šim vienmēr pārliecinātā par sevi, taču neviļus parādās bažas, vai ir pietiekoši laba un pievilcīga.

Ainārs Ančevskis - Roberts

Roberts ir Vandas māsas Zandas vīrs, jurists ar grāmatveža izglītību un labiem kontaktiem. Atgriezies no ceļojuma jau pēc pandēmijas izsludināšanas, nokļuvis pašizolācijā lauku mājā ar dažiem citiem ceļojuma grupas dalībniekiem. Aiz durvīm Robertam teorētiski ir sasniedzama pievilcīga jauna sieviete Līga, bet vai drīkst? Ne tikai tāpēc, ka ir precējies, bet arī - vai tādā gadījumā viņš nepakļauj sevi vēl ilgākam pašizolācijas periodam?

Roberts ir pedantisks un varbūt tieši sievas Zandas haotiskums viņu ir novedis līdz šai situācijai. Bet varbūt tas viņam ir kā attaisnojums, ko pats sev izdomājis…

Andris Bulis - Ilgvars

Ilgvars sporta skolotājs, aktīva dzīvesveida deklarētājs, krīzes laikā pasniedz arī informātiku un latviešu valodu (Ziga un Vandas dēla - pusaudža klases audzinātājs). Veselīgs dzīves stils arī krīzes apstākļos ir svarīgākais. Ne tikai pats aktīvi sporto, bet burtiski nedod mieru arī citiem. Ilgvaram nepietiek ar to, ka jāapmāca skolēni, viņš, neliekoties ne zinis par atrunām, iesaista arī vecākus. Krīzes laikā tapis arī par latviešu valodas skolotāju, jo īstajai skolotājai nav vairs pacietības iemācīties, kā rīkoties ar datoriem.

Lelde Dreimane - Līga

Līga ir friziere, kosmetoloģe, kas turklāt vēl arī atradusi sevī vairākus talantus, kam gan objektīvi nav nekādu pamatojumu, vairāk tas ir “pašpasludinājums” būt zinošanai un profesionālai jebkurā jomā. Pēkšņi uzplaukušas jūtas pret precēto Robertu, ar kuru kopā bijusi vienā ceļotāju grupā un arī atrodas pašizolācijā viesu mājā. Ir ļoti pārliecināta par sevi un jaunajos apstākļos kļūst par “online” konsultanti, daloties padomos, kā sievietēm atgūt pašapziņu.

Ieva Puķe - Zanda

Zanda ir Roberta sieva (Vandas māsa), aizrāvusies ar ezotēriku, antropoloģiju, horoskopiem, visu, kas nav laicīgā dzīve. Dzejniece, kas vairāk nodarbojas ar īsto “rindiņu” atrašanu un pierakstīšanu, nekā patiesi vēlas kļūt par ievērojamu literāti. Ir labsirdīga un reizē bieži neklausās citos - ne tāpēc, ka ignorētu vai negribētu klausīties, vienkārši tāpēc, ka šobrīd jau ir jauna doma, jauna ideja, jauns brīdis un tikai tas ir svarīgi. Var taču arī neatsveicināties, sarunu beidzot. Dievina un liela savu vīru Robertu. Uzticas no visas sirds, neskatoties uz acīmredzamām mānīšanām.

Par seriālu

Režisora Māra Martinsona veidotais seriāls top, komandai atrodoties pat tālāk par diviem metriem citam no cita – aktieru, operatoru, režisoru un visas filmēšanas komandas darbs norisinās attālināti. Veidojot seriālu jaunā formātā, aktierim nākas iejusties vairākās lomās vienlaikus – gan operatora, gan grima mākslinieka un stilista, pat režisora. Seriāla filmēšana norisinās aktieru ikdienas vidē – dzīvoklī, lauku mājas garāžā, automašīnā un citur.

Seriāla varoņi atklās daudzas humorpilnas situācijas, kuras piedzīvojam, esot pašizolācijas noteiktajos apstākļos un aicinās arī skatītājus tās ieraudzīt no komiskās puses. Mājmācības stundas ar bērniem, attiecību peripetijas, iepirkšanās internetā, neziņa par to, kas sagaida – šie un vēl daudzi citi jautājumi ir aktuāli ik vienam pasaulē, un tāpat arī seriāla “#VisiMājās” tēliem.