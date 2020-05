FOTO: pandēmija nav šķērslis - Vecrīgā ar glāžu skandināšanu atklāj jaunu ziedu salonu

Ziedu veikala rašanās stāsts bijis itin vienkāršs - "Hotel Roma" vadītāja Linda Mūrniece sociālajā vietnē "Facebook" dalījās ar ziņu, ka viesnīcā ir dažas brīvas telpas, un “gribas dzīvību atpakaļ un varbūt kādu izglābt”.

Dažas dienas vēlāk Aivis Megris, ziedu salona “Viņš - Aivis Megris" īpašnieks no Valmieras, satikās ar Lindu Mūrnieci un spēja vienoties. Pateicoties pretimnākšanai no Lindas puses, Aivis ir ticis pie ziedu salona pašā Rīgas sirdī, pretī "Laimas" pulkstenim. Taču šis nebija vienkāršs darījums – ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju valstī un it īpaši pasākumu norises jomā, Linda Mūrniece piedāvāja ziedu salonu atvērt bez īres maksas, Aivim sedzot tikai komunālos maksājumus.

Ziedu salons "Viņš" piedāvā saviem klientiem pašā Rīgas sirdī distancēti iegādāties ziedus, ziedu kompozīcijas un dāvanas, kā arī pasūtīt floristikas pakalpojumus dažādiem svētkiem – ballēm, kāzām, dzimšanas dienas svinībām un ne tikai.

Dēls pacenties, mamma priecīga. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Zīmīgi ir tas, ka Aivja mammai 8. maijā ir dzimšanas diena, un tas kalpoja kā dzinējspēks, lai ātrāk šo salonu iekārtotu. Mammai salons bija kā pārsteigums dzimšanas dienā, un gala rezultātā šis izvērtās kā ļoti pozitīvs, emocionāls pasākums. Un, protams, visi centās ievērot valstī noteiktos distancēšanās noteikumus, sasveicināties taču drīkst ar elkoņiem, un glāzes saskandināt jau vismaz pagaidām vēl nav liegts.

Lūk, sasveicināties tā taču drīkst! (Foto: Mārtiņš Ziders)