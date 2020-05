Ādažos notiks Latvijā pirmais autokoncerts - muzicēs ģitārists Mārcis Auziņš

Latvijā pirmais “Autokoncerts” notiks 16. maijā pulksten 19 Ādažu vidusskolas autostāvvietā. Iebraukšanas kartes uz koncertu būs pieejamas no 8. maija pēcpusdienas “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv.

“Ļoti novērtēju iespēju atkal kāpt uz skatuves un koncertēt, sniedzot šobrīd cilvēkiem tik ļoti nepieciešamo prieku un emocijas. Kontekstā ar esošo situāciju autokoncertzāle ir ideāls risinājums, kas ļauj baudīt koncertu neizkāpjot no savas automašīnas intīmā un tajā pašā laikā drošā atmosfērā. Prieks, ka šī ideja piedzīvo renesansi koncertu veidolā un ar nepacietību gaidu šo uzstāšanos,” saka Mārcis Auziņš.

Koncerta ilgums būs viena stunda, tajā skanēs Mārča Auziņa solo programmās “Viens” un “Aizrautība” iepazītie skaņdarbi. Atšķirībā no ierastajiem Mārča Auziņa koncertiem šajā ikviens skatītājs ar video ekrāna palīdzību varēs nokļūt Mārcim pavisam tuvu. Koncerta skaņa tiks nodrošināta katrā automašīnā individuāla ar īpaša tehniskā risinājuma palīdzību. Koncerta vietā automašīnu ietilpība ir līdz 50 automašīnām, drošības apsvērumu dēļ no automašīnām izkāpt nedrīkstēs, vienā automašīnā drīkstēs atrasties tikai vienas mājsaimniecības pārstāvji, kuriem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem. Koncerta teritorijā netiks izvietotas labierīcības vai kafejnīcas, visi uzbūves un tehniskā nodrošinājuma darbi tiks veikti, ar maksimālu piesardzību ievērojot drošības noteikumus, tos veiks minimāls darbinieku skaits. Kārtību koncerta vietā nodrošinās Ādažu pašvaldības policija un apsardzes kompānija. Pie iebraukšanas teritorijā būs jāuzrāda iebraukšanas kartes, tās varēs iegādāties tikai iepriekšpārdošanā un to skaits būs ierobežots.