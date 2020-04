Politiķis Vilnis Ķirsis krīzes laikā bildinājis mīļoto

Pēc gandrīz sešus gadus ilgas kopābūšanas ar topošo reanimatoloģi anestezioloģi Elīnu Zvaigzni ekonomists un politiķis Vilnis Ķirsis nu ir saderinājies. Gredzenu, kas iegādāts pašā gada sākumā – 6. janvārī, kad tiek atzīmēta Zvaigznes diena –, Vilnis izredzētajai pasniedzis, atnesdams Lieldienu brokastis gultā. „Protams, šim notikumam biju briedis jau krietnu laiku un vienkārši gaidīju īsto brīdi. Tas pienāca Lieldienās, jo visa šī krīze un pašizolēšanās, ko pašlaik piedzīvojam, liek pastiprināti domāt par dzīves galvenajām vērtībām – mīlestību un ģimeni,” žurnālam "Kas Jauns" sacījis Vilnis Ķirsis.

„Nenoliedzami, šis bija ļoti saviļņojošs brīdis, abiem bija acīs asaras. Līdz šim īsti nemaz nebijām par precēšanos runājuši, tāpēc Elīnai tas bija pārsteigums,” atklāj Vilnis, smaidot piebilzdams, ka veiksmīgi izsprucis no tradīcijas lūgt meitas roku izredzētās vecākiem, jo šajā laikā ciemoties taču nemaz nedrīkst.

Piesaista ar gatavību izkāpt no komforta zonas

„Protams, nesalīdzināsim ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu mediķiem, taču savā ziņā arī par Elīnu var teikt, ka viņa, strādādama slimnīcā, patlaban ir kovida mutulī – frontes pirmajās rindās,” saka Vilnis Ķirsis. (Foto: Rojs Maizītis)

Abi sastapušies 2014. gada jūnijā. „Tas bija futbola čempionāta laikā. Spilgti atminos, ka tajā dienā bija spēle starp Nīderlandi un Spāniju. Ar draugu gājām skatīties to spēli, vakarā kaut kur pilsētā sastapāmies ar Elīnu, kas bija izgājusi ar draudzenēm,” atceras Vilnis. Elīna viņa simpātijas piesaistījusi ar savu sievišķību, taču, tuvāk iepazīstoties, atklājušās daudzas kopīgas lietas. „Pirmkārt, mums ir ļoti līdzīga vērtību sistēma. Viņa nāk no piecu bērnu ģimenes, kurā visi cits par citu rūpējas, tur cieši godā ģimeniskumu. Noteikti piesaistīja tas, ka Elīnai patīk ziedoties sabiedrībai, darīt sabiedrībai lietderīgu darbu. Protams, apbur arī viņas izteiktā sievišķība, neraugoties uz nopietno profesiju. Vēl mani saista arī viņas gatavība izkāpt no komforta zonas, kopā dodoties ceļojumos. Mums patīk nedaudz mežonīgi un nekomfortabli ceļot, piemēram, iekāpt automašīnā un doties ekspedīcijā uz Ukrainu, uz nekurieni, nost no galvenajiem ceļiem un tūristu takām; pa nakti gulēt mašīnā. Ir bijis arī garāks brauciens, divās nedēļās izlaidām kārtīgu lielo loku caur kādām desmit valstīm – izbraucām Slovākiju, Ungāriju, Slovēniju, Itāliju un citas skaistas valstis. Mums abiem patīk atrasties pie dabas – kalnos, mežos. Arī Latvijā labprāt baudām atpūtu pie dabas.

Tagad, kad ir pašizolēšanās laiks, uzvedamies atbildīgi un cenšamies nekur lieki nedoties. Taču, tā kā mums ir suns, tad, protams, vairākas reizes dienā ir jāstaigā, un labprātāk dodamies uz mežu,” stāsta Vilnis.

Vilnim un Elīnai bērnu pagaidām nav, taču par ģimenes pieaugumu nākotnē abi nopietni domā. „Kā paši smejamies, mums pirmdzimtais vismaz šobrīd ir mūsu taksītis Homērs. Viņš, protams, bija mūsu bildinājuma liecinieks,” smaida Vilnis Ķirsis. (Foto: Rojs Maizītis)

Mīļotā darbojas frontes pirmajā līnijā – slimnīcā

Pašlaik pāris attiecībās piedzīvo interesantu periodu. Ne tikai valstī noteikto ārkārtējo apstākļu ieviesto ierobežojumu dēļ, bet arī tāpēc, ka Elīnas ikdiena tagad norit frontes pirmajās rindās – slimnīcā. „Parasti jau es biežāk esmu tai zonā, kurā vairāk ar cilvēkiem jātiekas. Tagad viss ir otrādi – es esmu otrajā, bet Elīna ir pirmajā līnijā.”

Ķirša līgava Elīna Zvaigzne, studējot Rīgas Stradiņa universitātē un gatavojoties kļūt par reanimatologu anesteziologu, pašlaik iziet rezidentūru. „Iepriekš viņa pieredzi guva Bērnu slimnīcā, bet beidzamie mēneši aizrit Gaiļezera jeb Austrumu slimnīcā – vispirms reanimācijā, kur viņa piecus gadus nostrādāja par medmāsu, un pašlaik darbojas kardioloģijas nodaļā. „Protams, nesalīdzināsim ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu mediķiem, taču savā ziņā arī par Elīnu var teikt, ka viņa patlaban ir kovida mutulī. Jā, Covid-19 pacientus primāri ved uz Infektoloģijas centru Linezerā, bet arī Gaiļezerā visādas trauksmes ir bijušas. Gadījumos, kad cilvēkus atved ar citiem iemesliem, nav garantiju, ka viņš nav inficēts. Visas slimnīcas jau patiesībā ir riska zona,” apzinās Vilnis.

Vaicāts, kā sadzīve mainījusies un vai pāris ievēro kādus īpašus piesardzības pasākumus, ņemot vērā, ka draudzenes darbs ir slimnīcā, Vilnis smaidot atbild, ka gluži ar cimdiem un maskās pa mājām nestaigā.

„Kamēr nav bijis tieša kontakta ar kādu slimnieku, tikmēr tādi īpaši pasākumi nav ieviesti. Protams, sadzīvē jāievēro pastiprinātas normas. Mēs pat jau esam izrunājuši, kā sadalītu dzīvojamo telpu, ja pienāktu brīdis, kad kādam no mums būs bijusi saskarsme ar kādu Covid-19 slimnieku un nāktos izolēties uz divām nedēļām. Kuram virtuve, kuram guļamistaba, dzīvojamā istaba,” atzīst Ķirsis, kurš pašlaik ar topošo sievu ir pārcelšanās procesā uz pašu celto privātmāju.

Māja jau gandrīz gatava

Foto: Rojs Maizītis

„Tā interesanti sanāk. Paņēmu hipotekāro kredītu un mājas būvēšanu sāku jau pagājušajā vasarā. Īsti atkāpšanās ceļa vairs nav, jo esam jau tuvu finišam. Faktiski lielākā daļa līdzekļu tika ieguldīti pagājušā gada rudenī un ziemā. Sākam jau mēģināt apdzīvot, lai gan no iekšdarbiem šis tas vēl palicis veicams. Bet, kā zināms, tie sīkumi parasti tāpat prasa gana laika un līdzekļu,” tā Ķirsis. „Ja šobrīd būtu jāsāk... Es visdrīzāk tāpat celtu un ietu uz priekšu. Bet, protams, ar zināmu piesardzību. Ja šobrīd būtu paņemts kredīts un būvniecība sāktos tagad, daudzas lietas varētu dabūt lētāk, arī darbaspēku,” uzskata ekonomists, kurš ir pārliecināts: „Šīs krīzes parole ir – cik ātri iemācīsimies sadzīvot, tik ātri arī ekonomika atlabs. Es jūtu, ka sāk parādīties jau kaut kādi cerības iedīgļi. Protams, būs kādu laiciņu grūts periods, taču, kad mēs arī tam tiksim pāri, tad tā iziešana no krīzes noritēs diezgan ātri.”

Kāzas rīkos, kad drīkstēs svinēt ar viesiem

„Šajā laikā, kad pasaulē notiek trakas lietas, ir brīdis pārdomām, kas dzīvē ir svarīgs, kas ir patiesās vērtības. Saprotams, ka lielākā vērtība ir ģimene un mīlestība,” par lēmumu iestūrēt laulības ostā stāsta Vilnis. (Foto: Rojs Maizītis)

Ārkārtas situācijas dēļ pāris vēl arī nav nolicis kāzu laiku. „Jāvārdu esmu saņēmis, tā ka prāts mierīgs un speciāli nesteidzamies. Šo lēmumu vēl neesam pieņēmuši un kāzu datumu plānosim, kad nostabilizēsies situācija. Vēlamies nosvinēt īstas kāzas, nevis reģistrēt laulību juridiski, papīra pēc. Šā brīža situācijā kāzas var rīkot, bet uz tām nevienu nedrīkst aicināt. Mēs tā negribam, jo vēlamies šo notikumu atzīmēt pa īstam, kopā ar saviem tuvajiem. Kāzas vēsturiski ir attiecību legalizēšana cilvēku priekšā, un mēs ar Elīnu gribam, lai kļūstam par vīru un sievu tieši tā – ar viesiem!” pavēsta līgavainis.

