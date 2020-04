TV3 sācis filmēt humorpilnu tuvplānu seriālu “#VisiMājās”, kas veidots pašizolācijas apstākļos

Seriāls top, komandai atrodoties pat tālāk par diviem metriem citam no cita – aktieru, operatoru, režisoru un visas filmēšanas komandas darbs norisinās attālināti. Veidojot seriālu jaunā formātā, aktierim nākas iejusties vairākās lomās vienlaikus – gan operatora, gan grima mākslinieka un stilista, pat režisora. Seriāla filmēšana norisinās aktieru ikdienas vidē – dzīvoklī, lauku mājas garāžā, automašīnā un citur.

Tuvplānu seriālā “#VisiMājās” piedalīsies jau skatītāju iepazītie un iemīļotie aktieri - Elīna Vāne, Nauris Brikmanis, Andris Bulis, Ainārs Ančevskis, Lelde Dreimane un Ieva Puķe.

Redzama seriālā būs arī aktrise Elīna Vāne. (Foto: Publicitātes)

Seriāla varoņi atklās daudzas humorpilnas situācijas, kuras piedzīvojam, esot pašizolācijas noteiktajos apstākļos un aicinās arī skatītājus tās ieraudzīt no komiskās puses. Mājmācības stundas ar bērniem, attiecību peripetijas, iepirkšanās internetā, neziņa par to, kas sagaida – šie un vēl daudzi citi jautājumi ir aktuāli ik vienam pasaulē, un tāpat arī seriāla “#VisiMājās” tēliem.

Seriāls no 4. maija būs pieejams video satura platformā Go3, savukārt no 11. maija - redzams kanālā TV3.

“Šis ir ātrāk radītais seriāls TV3 vēsturē. Kopš 12. marta, kad liela daļa Latvijas sāka strādāt attālināti, mūs nelika mierā doma par šī īpašā un citādā laika iemūžināšanu. Ārkārtas situācijas laikā ir būtiski ne vien informēt skatītāju, ko nodrošinām ar TV3 Ziņu dienesta darbu, bet arī izklaidēt. Tādēļ, piedaloties jau neskaitāmajā attālinātajā sapulcē, tapa ideja par jauna formāta seriālu, ko jau drīzumā piedāvāsim saviem skatītājiem. Sociālā distancēšanās kopā ir savedusi pareizos cilvēkus, seriāls ir uzņēmis apgriezienus un pavisam drīz tas iepriecinās un smīdinās arī Go3 un TV3 skatītājus,” par seriālu “#VisiMājās” atklāj “TV3 Group” programmu direktore Gita Pētersone.

Pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas valstī ikdiena ir mainījusies katram. Izņēmums nav arī viesu mājas “ZigVanda” īpašnieki - saimnieks Zigis (Nauris Brikmanis) un viņa sieva, vienmēr aktīvā pasākumu rīkotāja Vanda (Elīna Vāne), kuru ģimenē un biznesā viss apgriezies kājām gaisā. Kad palēnām ikviens sāk pierast dzīvošanai pēc jaunajiem noteikumiem citos apstākļos, kad saziņa ir iespējama vien caur internetu, un kad visi pasākumi ir tikuši atcelti mēnešiem uz priekšu, Zigim un Vandai pienāk pasūtījums par vasaras saulgriežu organizēšanu latviskās tradīcijās 250 cilvēkiem. Vai Zigim un Vandai izdosies atrast veidu, kā radīt svētkus? Kādi šķēršļi stāsies ceļā?

Nauris Brikmanis jeb Zigis. (Foto: Publicitātes)

Seriāla režisors Māris Martinsons saka: “Aprīļa sākumā sākot publicēt savu elektronisko grāmatu klusanakts.com, apsvēru idejas par to, ko vēl būtu iespējams radīt un kā izmantot šo patiesi neparasto laiku. Kā strādāt radoši un kā to praktiski iespējams apvienot, saskaroties ar jauno apstākļu noteikumiem. Sadarbībā ar TV3 un Go3 radās neparasta ideja eksperimentam - radīt seriālu jaunā formātā, aktieriem un režisoram neizejot no mājas un nesatiekoties vienam ar otru. Man patīk izaicinājumi, un, spriežot pēc tā, ar kādu entuziasmu komandai pievienojās visi aktieri, ir skaidrs, ka arī viņiem šis eksperiments šķiet interesants. Pēc pirmajām filmēšanas dienām jau ir šādi tādi secinājumi. Iepriekš man likās, ka, neizejot no mājas, filmēt seriālu varētu būtu vieglāk nekā filmēšanas laukumā, bet jau esmu pārliecinājies par pretējo."

"Ļoti ceru, ka "#VisiMājās" stāsts turpināsies līdz tam, kad personāži kopā ar ikvienu Latvijas iedzīvotāju drīkstēs un varēs ar mierīgu sirdi iziet ārpus mājās. Tikmēr mēs šajos apstākļos, kur aktieri, izkaisīti pa teju visiem Latvijas novadiem, paliekam pie datoriem, interneta un individuālām kamerām, lai kaut uz brīdi dotu iespēju skatītājiem pasmaidīt un, iespējams, arī atpazīt sevi kādā no situācijām," tā Martinsons.

Seriāla “#VisiMājās” pirmā epizode skatītājiem video satura platformā Go3 būs pieejama jau 4. maijā, savukārt kanālā TV3 seriāls pirmizrādi piedzīvos 11. maijā plkst. 21.05 un jaunākās epizodes būs skatāmas katru pirmdienu.