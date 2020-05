Nedēļas jaunumi "Shortcut" - "Zvaigžņu karu" sāgas noslēgums un filma "Sliktā izglītība"

Aizraujošā ceļojuma beigas

Neticamais stāsts par Skaivokeru ģimeni tuvojas savam noslēgumam un sola sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, kuri tika uzdoti iepriekšējās sērijās.

Foto: Publicitātes

Fantastiskās sāgas grandiozajā nobeigumā – filmā "Zvaigžņu kari: Skaivokera atdzimšana" ("Star Wars: The Rise of Skywalker") - gaida atkalredzēšanās ar labi zināmajiem varoņiem un tikšanās ar jauniem, aizraujoši ceļojumi un galaktiska apmēra piedzīvojumi. Un to, ka "Zvaigžņu karos" episku piedzīvojumu netrūkst, zina ikviens, kas kaut reizi kādu šīs sāgas filmu ir redzējis. Galu galā "Zvaigžņu kari" aizsākās jau tālajā 1997. gadā, un "Skaivokera sāgā" jaunais darbs ir beidzamā, devītā filma. "Zvaigžņu kari: Skaivokera atdzimšana" skatieties "Shortcut Premiere" angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.

Ar jebkādiem līdzekļiem

Balstīta uz patiesiem notikumiem, filma "Sliktā izglītība" ("Bad Education") seko Frenkam Tasonam un Pemai Gluckinai.

Viņi, valdot pār populāru Longailendas skolu rajonu, iegūst rekordlielu pieteikumu skaitu uz koledžu un augošas īpašuma vērtības. Bet, kad notiek izpirkšanas shēma, kas draud iznīcināt visu, ko viņi ir uzcēluši, Frenks ir spiests saglabāt kārtību un slepenību – lai arī kādi līdzekļi būtu nepieciešami.

Filmas scenārija autors Maiks Makovskis stāsta, ka šādi notikumi risinājušies viņa vidusskolā, kad tur pats mācījies. Tā nu šo pieredzi viņš vēlējies pārvērt filmā. Komēdijā, kas savu pirmizrādi piedzīvoja pērn Toronto kinofestivālā un saņēma itin jūsmīgas kritiķu atsauksmes, nofilmējusies par austrāliešu zvaigzne Hjū Džekmens. Slikto izglītību skatiet "Shortcut Films".