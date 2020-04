Nedēļas jaunumi "Shortcut" - krāšņs jampadracis un biogrāfiska drāma par Berluskoni

Krāšņs un brutāls jampadracis

Kad Gotemas zemiskākā narcistiskā ļaundara Romana Sionisa un viņa padevīgā rokaspuiša Zasa nežēlastībā krīt meitene vārdā Kasa, visa pilsēta tiek apgriezta otrādi, lai viņu atrastu. Arles, Mednieces, Melnā Kanārijputniņa un Renē Montojas ceļi krustojas, un nesaderīgajai četrotnei neatliek nekas cits kā apvienoties, lai uzveiktu Romanu.

Ja kādam nav īsti saprotams, ko tad vēsta filmas "Plēsīgie putni" ("Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)") anotācija, jābīstas nav - "Plēsīgos putnus" vērot var arī cilvēks, kam par komiksu pasauli ir tikai neliela apjēga vai tās nav vispār. Var vien piebilst, ka Arle ir ļaundara Džokera mīļotā meitene, līdzdalībniece un ne viena vien nežēlīga nozieguma iniciatore. Taču Džokers viņu ir padzinis, Arle cieš mīlas mokas, turklāt viņu nu vajā gan likumsargi, gan ikviens, kam Džokera bijusī psihoterapeite dzīvē pāri nodarījusi. Un tādu nav mazums. Turklāt Arle uzņemas šefību pār zaglēnu Kasu, kuras īpašumā nonācis ļoti vērtīgs dārgakmens. Pakaļdzīšanās, kautiņi un jautrība var sākties!

Filmas spožākā zvaigzne, protams, ir austrāliešu aktrise Margo Robija, kas Arles Kīnas lomā bija jau 2016. gada filmā "Pašnāvnieku vienība". Savukārt ļaundara Romana Sionisa lomā iejuties ne mazāk zināmais kinoaktieris Jūens Makgregors.

Kā dzīvoja Berluskoni

Mahinācijas, seksa skandāli un populisms. Šīs “vērtības” biogrāfiskajā drāmā "Silvio" ("Loro") izplata ietekmīgais Silvio Berluskoni, ko atveido Tonijs Serviljo.

Rūdolfs joko tiešraidē

Lieliska iespēja "Shortcut" un "Helio iTV" izveidotajā īpašajā pop-up kanālā tiešraidē noskatīties pašmāju komiķa Rūdolfa Kugrēna stāvizrādi "Plezīrs"!

Īpašajā pop-up kanālā "Plezīru" varēs noskatīties 30. aprīlī pulksten 21.00. "Plezīrs" ir komiķa Rūdolfa Kugrēna 2018. gadā tapusī stāvizrāde, kas savāca lielu skatītāju pulciņu gan Rīgā, gan ārpus tās. Šobrīd Plezīrs ir izvilkts no Rūdolfa prāta apcirkņiem un, papildināts ar svaigiem jokiem, nospodrināts ar šī brīža novērojumiem, gatavs atkal nokļūt uz skatuves.

Šajā izrādē Rūdolfs kārtīgi apskatījis cilvēku komunikācijas īpatnības. Paskatīsimies, kā pensionāri izliekas jauni, kamēr jaunieši jūtas paši pieaugušākie, kā noklusējam svarīgo tiem tuvākajiem un kāpēc noslēpumus vieglāk izpaust svešajiem. Un tam visam pa vidu, protams, daudz smieklu - "riktīgs" plezīrs!

