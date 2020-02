Ja kādam nav īsti saprotams, ko tad vēsta filmas anotācija, jābīstas nav - «Plēsīgos putnus» vērot var arī cilvēks, kam par komiksu pasauli ir tikai neliela apjēga vai tās nav vispār. Var vien piebilst, ka Arle (jeb oriģinālversijā Hārlija Kvinna, kas saprotamu iemeslu dēļ latviskota uz Arli Kīnu) ir ļaundara Džokera mīļotā meitene, līdzdalībniece un ne viena vien nežēlīga nozieguma iniciatore. Taču Džokers viņu ir padzinis, Arle cieš mīlas mokas, turklāt viņu nu vajā gan likumsargi, gan ikviens, kam Džokera bijusī psihoterapeite dzīvē pāri nodarījusi. Un tādu nav mazums. Turklāt Arle uzņemas šefību pār zaglēnu Kasu, kuras īpašumā nonācis ļoti vērtīgs dārgakmens. Pakaļdzīšanās, kautiņi un jautrība var sākties!

Haotiska un seksīga

Margo Robija jau otrreiz iejūtas Arles Kīnas lomā. (Foto: Publicitātes)

Filmas spožākā zvaigzne, protams, ir austrāliešu aktrise Margo Robija, kas Arles Kinas lomā bija jau 2016. gada filmā «Pašnāvnieku vienība». Toreiz kritiķi slavēja filmas aktieru izvēli, uzteica humoru, taču pārējam jūsmīgu atsauksmju nepietika. Garlaicīgs licies viss, izņemot Margo Robijas tēlojumu. Tā nu kļuva skaidrs – Arle Kina ir pelnījusi pati savu filmu, kas nu arī nonākusi skatītāju vērtējumam. Un Robija savu iespēju izmanto godam – gudrās, enerģiskās un krietni haotiskās lellītes lomā ir pārliecinoša, brīžiem draudīga, lielākoties – pat seksīga. Vai to pašu var teikt par viņas ekrāna kolēģēm? Drīzāk nē. Pilda otrā plāna lomas, un vienīgā, kuru uz ekrāna būtu gribējies redzēt vairāk vai gribētos redzēt vēl kādā filmā, ir Mērija Elizabete Vinsteda atriebes kārās mafijas princeses Mednieces lomā.

Foto: Publicitātes

Arī skotu kinozvaigznes Jūena Makgregora izvēle Romana lomai nešķiet līdz galam piemērota, lai gan puisis cenšas, ko spēj, un ir vienīgais, kas spēj enerģijas ziņā kaut pietuvoties Robijas līmenim. Bet tie, kas ir redzējuši seriālu «Gotema», pavisam dusmīgi būs, skatot tajā tik ekstravaganto Viktoru Zazu šajā lielā ekrāna versijā.

Domāt nevajag, jāskatās

Enerģijas ne Robijai, ne viņas tēlotajai varonei netrūkst. Pār lūpām birst lamuvārdi, kauli šķīst, un šķiet, ka Arle Kīna ne mirkli nedomā par to, kas notiek tālāk. Tāpat arī skatītājam – nav nepieciešams ne sekundi domāt uz priekšu. Tak ir pilnīgi skaidrs, ka ļaunie beigās saņems pelnītu sodu, vien atliek baudīt to, kas notiek uz ekrāna. “Nekas nepievērš puiša uzmanību tā, kā vardarbība,” tā mazajai kabatzaglei saka Arle, un tādās pašās domās, šķiet, ir arī filmas veidotāji. Bet meiteņu uzmanību filmai pievērsīs fakts, ka galvenās varones visas ir dāmas, nelieši – vīrieši, tātad, protams, atkal uzmanība tiek pievērsta feminisma tēmai - sievietes var, māk un visu spēj izdarīt ne sliktāk par stipro dzimumu. Prieks, ka šoreiz tas gan paveikts krietni neuzkrītošāk un rotaļīgāk, nekā, piemēram, «Čārlija eņģeļu» jaunākajā filmā, kur feminisma uzvaras gājiens tika bakstīts teju kā ar pirkstu sejā.

Kaušanās uz goda

Foto: Publicitātes

Jāatzīmē, ka šī ir viena no retajām supervaroņu filmām, kam nav nospļauties par to, kā uz ekrāna izskatās īsta kaušanās. Ja beidzamajos gados teju ikviena aina tapusi ar datoru palīdzību, «Plēsīgajos putnos» piestrādājusi saprātīga kauju ainu horeogrāfu komanda. Turklāt ar izdomu. Tā nu cīniņi ir vēl arī nebeidzama jautrība – netrūkst ne pakaļdzīšanās uz skrituļslidām, ne episkas kaujas atrakciju parkā.

Atšķirībā no citām beidzamo gadu «DC Comics» komiksu ekranizācijām «Plēsīgie putni» rāda, ka Gotema ir itin krāšņa pilsēta – ar neona gaismām, spilgtiem personāžiem un kvalitatīviem ļaundariem. Nekas tāds nav redzēts kopš «Betmens uz mūžu» laikiem, kad tajā dzirkstīja Džims Kerijs, un «Betmens un Robins», kurā plosījās Arnolds Švarcenegers un Uma Tūrmane.

«Plēsīgie putni (un kādas Arles Kīnas brīnumpasakainā emancipācija)» («Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»

ASV, 2020, asa sižeta supervaroņu filma

Režisore Ketija Jana.

Lomās: Margo Robija, Mērija Elizabete Vinsteda, Džurnī Smoleta-Bella, Rouzija Peresa, Jūens Makgregors.