Izcili izpildītāji apvienosies virtuālā mūzikas festivālā "Playon Fest"

"Playon Fest" sāksies jau šo piektdien, 24. aprīlī no pulksten 19 līdz 7 rītā interneta vietnes "YouTube" kanālā "SongKick".

Trīs vakarus un naktis pēc kārtas būs skatāmi tādu "Warner Music Group" mākslinieku kā Bruno Marss, "Coldplay", "Green Day", Cardi B, Eda Šīrana, Džanelles Monē, "Twenty One Pilots", Lil Uzi Vert, Davida Getas un vēl daudzu, daudzu citu ekskluzīvi, līdz šim reti pieejami vai nepubliskoti dzīvo koncertu ieraksti no pasaules lielākajām skatuvēm un festivāliem - "Coachella", "Lollapalooza", "Primavera Sound", "Rock In Rio", "Global Citizen Festival".

Konkrētu mākslinieku koncertierakstu izrādīšanas laiki tiks publiskoti tuvāk notikumam, starp daudzajiem koncertu ierasktiem būs skatāmi arī kādu īpašu notikumu video, piemēram, nu jau viņsaulē aizgājušā repera Nipsija Hasla neaizmirstamais albuma "Victory Lap" izdošanas šovs.

"Playon Fest" mākslinieku video koncertu ierakstu sarakstu var sekot mājaslapā playonfest.com. Līdztekus festivāla norisei pieejami arī reklāmas suvenīri, kas izgatavoti īpaši šim pasākumam. Ienākumi no suvenīriem tiks novirzīti Pasaules veselības organizācijas fondam cīņā ar vīrusu Covid-19, lai spētu pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk atrisināt vīrusa izplatības ierobežojumu.