Skaties arī savās mājās! Pasaulslaveni mūziķi unikālā tiešsaistes koncertā apvienojas mediķu atbalstam

Koncerts "One World: Together At Home Special to Celebrate COVID-19 Workers" (Viena pasaule: vienoti mājās, lai svinētu Covid-19 apkarotājus) sestdien plkst. 21 sākās videostraumēšanas vietnē "YouTube". Pasākumu vada Džimijs Falons, Džimijs Kimels un Stīvens Kolberts.

Pasākums, kas radies Pasaules Veselības organizācijas un "Global Citizen" sadarbības rezultātā, mudina cilvēkus sadarboties, lai apkarotu vīrusa izplatību, ievērojot pasaulē un valstīs izsludinātos ierobežojumus, kā arī ir kā pateicība visiem, kuri šajā grūtajā laikā turpina darbu vēl intensīvāk, kā iepriekš. Viena no slavenākajām pasākuma vēstnesēm ir dziedātāja Lady Gaga.

Vismaz 6 stundu stundu garumā iecerētā pārraide ietvers gan koncertu, gan sabiedrības veselības konferenci. Saskaņā ar tīmekļa vietnē pieejamo informāciju, būs redzami gan mūziķi, gan pasaules veselības eksperti un dažādu valstu līderi.

Savu dalību pasākumā apstiprinājuši tādi atpazīstami mūziķi, kā Usher, Teilora Svifta, Lady Gaga, The Rolling Stones, Billija Ailiša, Džons Ledžends, The Killers un citi.

