"Šobrīd, strādājot attālināti, kā arī pašai nepārtraukti mācoties, vairāk kā jebkad aizdomājos par izglītības sistēmu Latvijā. Cik tomēr liela nozīme mūsu dzīvē ir skolotājam. Cilvēkiem, kura dēļ faktiski arī iemīlam vai nīstam priekšmetu un no tā ir atkarīga mūsu bērnu profesijas izvēle nākotnē. Ne skolas dēļ, ne vecāku dēļ, bet tieši skolotāja dēļ. Cilvēka, ar lielo burtu, dēļ," tā savu ierakstu iesāk Ģederte.

"Pašai strādājot izglītības sistēmā, saskaros ar to, ka ir pasniedzēji, kurus ļoti mīl studenti un kuru lekcijas nevar vien atkal sagaidīt un tādi, kuru dēļ zūd motivācija un riebjas studijas un negribas vairs iet uz augstskolu. Un tā ir mana atbildība, ka pieļauju, ka šādi pasniedzēji turpina darbu. Un tādi ir arī skolās, jo citu, labāku nav," nosaka bijusī skaistumkaraliene, savulaik dēvēta arī par Latvijas galveno blondīni.

"Pēdējais mēnesis ir bijis milzīgs pārbaudījums ne tikai vecākiem, bet arī bērniem. Pašdisciplīna, motivācija, laika plānošana, spēja sadalīt darbu prioritātes ir tas, ko šobrīt bērniem māca vecāki mājās. Pašmācība, attālinātās mācības drīz kļūs par ikdienu arī pie mums, bet skolotāji aizmirst, ka arī viņiem ir jātransformējās šajās izmaiņās. Nevis tikai uzdot uzdevumu, izlabot darbu un saņemt savu pienākošos atalgojumu. Kāpēc skolas neizmanto tiešsaistes platformas tāpat kā augstskolas, kur stundai vai pieslēgties visi bērni un jebkurš var uzdot jautājumu, ja neizprot vielu. Nevis saņemt atbildes pēc pāris stundām, pazaudējot izpratni par vielu un motivāciju vispār mācīties," tā Ģederte.

"Diemžēl realitāte ir skarba. Uzklausot vecāku stāstus, cik liels izaicinājums visiem šobrīd ir attālinātās mācības, aizvien pieaugošais stress bērniem, nesagatavoti skolotāji, trūkstošā atgriezeniskā saite liecina par to, kāda ir mūsu izglītības sistēma kopumā. Un daļa no šiem jauniešiem turpina studijas augstskolā nesagatavoti un nemotivēti. Bez šīs augšminētās problēmas, pastāv arī nākamā, jau tālāk - augstskolās. Cik atbildīgi izturamies pret vecāku samaksāto naudu par studijām. Vai maz jaunietis, savos astoņpadsmit, tiešām zina, ko vēlās un ir gatavs uzreiz pēc vidusskolas turpināt studijas?! Cik bieži bērnu vietā lēmumu pieņem vecāki, jo, redz, jāturpina dzimtas tradīcijas, jārealizē vecāku neīstenotie sapņi, tiek uzspiestas mācības tajā studiju priekšmetā, kurš varētu nākotnē būt gana prestižs, lai nodrošinātu nākotni. Un tā rodas viduvējības, jo tiek “izspiests” diploms. Un tikai savos 25-40 gados cilvēks patiesībā saprot, kas viņu interesē, sāk no jauna mācīties un beidzot dara to, par ko sapņojis. Vai tiešām mūsu izglītības sistēma ir atbilstoša?" savu vēstījumu nobeidz Marika.