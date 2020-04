Virsnīšu ģimene iesaistās bulciņu cepšanas biznesā

Kristīne Virsnīte godīgi un atklāti padalījusies arī pirms 12 gadiem piedzīvotās krīzes stāstā. Lūk, kā populārā influencere nāk klajā ar ģimenes jauno nodarbošanos un piedāvājumu: "“Mans vīrs ir sācis jaunu lietu - cept bulciņas un maizi kopā ar maizes guru Remi no @istamaize".

"Kad 2008. gadā bankrotēja Kaspara lielais uzņēmums, mūsu mājās ienāca riktīgi grūti laiki ne tikai finansiāli, arī emocionāli, jo bija sabrucis tas, kas celts gadiem. 2009. gadu mēs kaut kā nesaprotami izvilkām ar pavisam mazu Amēliju mājās un 2010. gada pavasarī Kaspars sāka tirgot lietotus velosipēdus, sākumā, nopērkot dažus, kas jāsaved kārtībā, un pārdodot angārā Hanzas flīžu tirgus teritorijā. Kad viņš man stāstīja šo ideju, atceros to neticības sajūtu, ka tas varētu izdoties, jo kurš gan nāks uz kaut kādu paksi pirkt lietotu velosipēdu, taču teicu, lai dara, jo nedarīt vienmēr ir iespēja. Toreiz no dažu lietotu velosipēdu pārdošanas tas viss izauga līdz nopietnam velo veikalam un Kaspars bija viens no tiem, kurš Rīgā ieveda pilsētas velosipēdu kultūru. Arī šobrīd viņš sāk jaunu lietu laikā, kas ir sarežģīts ne tikai finansiāli, arī emocionāli, tomēr šoreiz es vairs neesmu tā, kura šaubās, es no sirds viņu atbalstu, jo ticu viņa mīlestībai cept un gatavot. Deviņdesmitajos viņam bija sava konditoreja Lielvārdē, viņš mūsu mājās ir tas, kurš saimnieko virtuvē un es ticu tam, ka būs cilvēki, kuri vēlēsies ēst @istamaize un @myfoodbloger fantastiskās iesala bulciņas vai magoņu bulciņas ar citronu, man mīļo lauku maizi, īstu rudzu maizi, bageti, fogassu, kas radītas no dabīgā ierauga un bio miltiem, kuri malti no Latvijā bioloģiski audzētiem graudiem.

Ja vēlies tikt pie lieliskas maizes un bulciņām, skaties @myfoodbloger un @istabmaize Instagram profilos. Šobrīd viņi pieņem pasūtījumus, lai piektdien jūs saņemtu maizīti un bulciņas pie savām namdurvīm. Piegāde šobrīd ir pieejama Rīgā un Mārupē. Ja vēlaties pagaršot, cik lieliski viņiem viss izdevies, rakstiet @myfoodbloger vai @istamaize privāti ziņu viņu Instagram kontos,” sociālajā vietnē Instagram vēsta Kristīne Virsnīte, kura, kā godīgam influencerim pieklājas, norādījusi arī, ka šis ir sadarbības projekts: “#sadarbība par kuru man vīrs maksā mīlestībā un rozīņu bulciņās, kas siltas atvestas no ceptuves!”