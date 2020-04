Aizraujošāko un gaidītāko filmu un seriālu izlase aprīlī

Parazīts (Parasite, 2019), pieejama no 6.aprīļa

Apstākļi, kuros maz kopīgā: lepnā slavena arhitekta projektētā namā plaukst modernās pilsētvides elites pārstāvju dzīve, savukārt kādā nolaistā puspagraba miteklī savu strupceļa situāciju apņēmīgi cenšas pārvarēt trūkuma un neveiksmju vajāta ģimene. Kad liktenis piedāvā iespēju šādu ļaužu ceļiem krustoties, guvumu un postījumu apmērs nav paredzams.

Oskara balvas labākās filmas titula un Kannu kinofestivāla galvenās balvas Zelta palmas zara ieguvēja gada sākumā pārsteigusi daudzus. Filmā Parazīts režisors radoši apvērš un nojauc žanru robežas, apvienojot melnā humora, spriedzes kino un sociālās drāmas elementus. Viņš akcentē, ka mūsdienu polarizētajā sabiedrībā kastu sistēma jeb šķiru hierarhija tiek liekulīgi apslēpta un uzlūkota kā pagātnes relikts, tomēr pastāv stingras robežas – krasi atšķirīgu aprindu simboliska līdzāspastāvēšana ir neiespējama. Un tam diemžēl nav alternatīvu. Toties citu vainošanas un vienkāršotu risinājumu kārdinājums gan ir liels.

Džumandži: Nākamais līmenis (Jumanji: Next Level, 2019), pieejama no 6. aprīļa

Dveins Džonsons, Džeks Bleks, Kevins Hārts, Kārena Gilana un citi atgriežas filmas Džumandži turpinājumā. Lai izglābtu draugu, pārējiem jāatgriežas spēlē. Tomēr izrādās, ka spēles noteikumi ir mainījušies un nu tajā viss ir citādi. Lai izdzīvotu, draugiem jādodas ceļojumā pa visnoslēpumainākajām un neizpētītākajām pasaules vietām — no sausiem tuksneša plašumiem līdz sniegotām kalnu virsotnēm. Džumandži: Nākamais līmenis ir pagājušā gada desmitā ienesīgākā filma pasaulē.

Bruklina bez mātes (Motherless Brooklyn, 2019), pieejama no 6. aprīļa

1950.gadi, Ņujorka. Lainelas Essrogs, vientuļš privātdetektīvs, kuram dzīve piespēlējusi nervu sistēmas slimību – Tureta sindromu, mēģina atrast sava mentora un labākā drauga slepkavu. Bruņojies tikai ar dažām neskaidrām norādēm un savu spēcīgo prātu, Lionels izvilina dziļi apslēptus noslēpumus, kas tur līdzsvarā visas pilsētas likteni. Filmā piedalās tādi izcili aktieri kā Edvards Nortons, Brūss Viliss, Aleks Boldvins un daudzi citi.

Trusis Džodžo (Jojo Rabbit, 2019), pieejama no 8. aprīļa

Neveiklais un vienaudžu atstumtais desmitgadīgais vācu puisēns Džodžo cenšas atrast savu vietu viņam tik neierastajā pasaulē. Lai kompensētu pazudušā tēva un draugu neesamību, viņš rada sev iedomu draugu – Ādolfu Hitleru. Puisēnam nākas iet cauri dažādiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, iegūstot arī jaunu draugu – eberju meiteni, kura slēpjas no nacistiem. Pārsteigumu pilnā, aizkustinošā filma Trusis Džodžo šogad tika pie Oskara balvas par labāko adaptēto scenāriju. Filmu paspilgtina arī krāšņs aktieru sastāvs – Trusi Džodžo grezno gan A līmeņa zvaigzne Skārleta Johansone, gan Holivudā atzītais Sems Rokvels, gan omulīgā austrāliešu jautrule Rebela Vilsone.

Jaunais pāvests 2 (The New Pope, 2020), seriāls pieejams no 10. aprīļa

Režisora Paolo Sorentīno skandalozā seriāla Jaunais pāvests (The Young Pope) turpinājums stāstam par mūsdienu pāvesta dzīvi, kas ļauj ielūkoties ikdienā slēgtajā Vatikāna pasaulē, kur tāpat kā laicīgajā pasaulē, valda noslēpumi un intrigas. Jaunie notikumi risinās deviņus mēnešus pēc pirmās daļas beigām. Pāvests Pijs III atrodas starp dzīvību un nāvi - komā. Brīdī, kad viņš nespēj pildīt savus uzdevumus, tiek atrasts cits kandidāts, kurš uzņemsies šos pienākumus – izsmalcinātais angļu aristokrāts sers Džons Brannokss, kurš ieņem vietu pāvesta tornī un pieņem vārdu Jānis Pāvils III.

Galvenajās lomās Džūda Lovs, kurš atveido Leniju Belardo, pāvestu Piju III un Džons Malkovičš, atveidojot seru Džonu Brannoksu, pāvestu Jāni Pāvilu III.

Džentelmeņi (The Gentlemen, 2020), pieejama no 14. aprīļa

Talantīgs britu narkobarons gadu gaitā izveidojis iespaidīgu un ļoti ienesīgu biznesa impēriju. Kad paklīst runas par tās pārdošanu Oklahomas miljardieriem, cīņā par nelegālo uzņēmumu iesaistās arī citi džentlmeņi, — sākas shēmošana un apmaiņa ar laipnībām, kuru starpā gadās arī apšaudes un pa kādam nelaimes gadījumam. Aktieru sastāvs filmā ir īsts zvaigžņu ansamblis – Kolins Farels, Metjū Makonahijs, Hjū Grānts un citi. Šobrīd šī ir sestā ienesīgākā filma 2020.gadā.

Skrējiens (Run, 2020), seriāls pieejams no 16. aprīļa

Vēl pirms publicēšanas jaunais HBO seriāls Skrējiens tiek augsti vērtēts kritiķu vidū. Tas ir pārdomāts, saistošs, smieklīgs un pārsteigumu pilns. Galvenās varones Rūbijas Ričardsones dzīve tiek apvērsta kājām gaisā, kad viņa pamet savu ierasto dzīvi priekšpilsētā, no jaunības dienu mīlestības saņemot ziņu, kur redzams aicinājums pamest visu un tikties Ņujorkā. Galvenajās lomās Merita Vīvere no populārā seriāla Māsa Džekija un Domhnals Glīsons no filmas Zvaigžņu kari.

Ričards Džūels (Richard Jewell, 2019), pieejama no 22. aprīļa

Biogrāfiska filma par amerikāņu drošības sargu Ričardu Džūelu, kurš izglābj tūkstošiem dzīvību no eksplodējošas bumbas 1996. gada Olimpiādē. Taču atzinības vietā viņš saņem žurnālistu un mediju apsūdzības terorismā. Filma Ričards Džūels ieguvusi Amerikas Filmu institūta balvu 2020.gadā kā gada labākā filma. Galvenajā lomā Pols Valters Hausers.

Zirnekļcilvēks: Tālu no mājām (Spider-Man: Far from Home, 2019), pieejama no 23. aprīļa

Filmu sēriju Zirnekļcilvēks turpinājums, kurā Pīters Pārkers kopā ar labākajiem draugiem dodas vasaras brīvdienās uz Eiropu. Tomēr no iecerētās atpūtas nekas nesanāks, jo Pīters piekritīs palīdzēt Nikam Fūrijam tikt skaidrībā, kas tās par noslēpumainajām būtnēm, kas izraisa katastrofas un postījumus visā kontinentā. 2019. gadā šī bija ceturtā ienesīgākā filma pasaulē un šobrīd ieguvusi savā īpašumā 9 balvas dažādas kategorijās – par labākajiem vizuālajiem efektiem un animāciju, labākā aktrise, labākais jaunais aktieris u.c. Filmā redzēsiet tādus aktierus kā Toms Holands, Semjuels Džeksons, Zendaja un citus.