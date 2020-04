Arstarulsmirus laiž klajā jaunu albumu ”Skatu punkti”

Darbu pie jaunā saturiskā virziena, ko mūziķis sauc par “Vēlējuma dziesmām”, Arstarulsmirus uzsāka pirms ilgāka laika. Vēlējuma dziesmu mērķis ir vairot vērīgāku un līdzjūtīgāku attieksmi pret cilvēka iekšējo pasauli, kā arī atspoguļot sirsnīgu, atbalstošu un cieņpilnu nostāju savstarpējās attiecībās.

“Skatu punkti” ir pirmais no gaidāmo četru “Vēlējuma dziesmu” albumu sērijas, kurā katrs no albumiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Debijas albums veltīts ūdens tematikai, liekot akcentu uz dziļumu, pludenumu, transformāciju, savienošanos ar apkārtējiem un dzīves viļņveidību.

“Ņemot vērā faktu, ka tas, ko mēs atkārtojam daudzkārt, kļūst par mūsu ieradumiem, centos dziesmu tekstos izcelt ideālus, uz kuriem tiecos arī pats. Tādējādi šie ideāli un to iztēlošanās, klausoties un dziedot “Vēlējuma dziesmas”, var kaut par miligramu vairoties mūsu ieradumu kopumā,“ par jaunā albuma konceptu stāsta Arstarulsmirus. “Albuma radošais process bija sadarbību un savstarpējo papildinājumu piepildīts, kas ļoti labi sader ar albuma tituldziesmas piedziedājuma vēstījumu - Mēs esam skatu punkti, kas papildina citus.”

Muzikāli mērķis bija likt uzsvaru uz harmonisko un melodisko pusi, sitamo instrumentu partijas atstājot orajā plānā. Lai varotu kompozīciju melodiskumu tika pieacināts daiļvokālu kvintets, kura sastāvā ir pieci solisti - Laima Dimanta, Madara Orola, Jevgēnija Krupenkina, Lauris Valters un Rihards Bērziņš. Kvintets piedalās teju vai visās albuma dziesmās, bagātinot tās ar krāšņiem daudzbalsīgiem dziedājumiem.

Lielas daļas kvinteta daudzbalsīgi izpildīto aranžiju līdzautore ir Laima Dimanta, kuras ieguldījums šī albuma tapšanā ir tiešām neatsverams, jo viņa uzņēmās un ļoti veiksmīgi kūrēja kvinteta sagatavošanos ierakstiem, kā arī pašus vokālu ierakstus.

Albuma tapšanā piedalījās arī mūziķi Mārcis Auziņš, Romāns Faļkenšteins, Elvis Lintiņš, Staņislavs Judins, Linards Šveklis, Sergejs Laletins. Albuma mūzikas autori: Arstarulsmirus, Laima Dimanta, Mārcis Auziņš. Albuma tekstu ators: Arstarulsmirus. Albuma aranžiju autori: Arstarulsmirus, Laima Dimanta, Elvis Lintiņš, Romāns Faļkenšteins, Mārcis Auziņš.

Līdz ar jauno albumu tiek publiskots dziesmas “Turpinājums” videoklips. Esošā pašizolācijas situācija mudināja Arstarulsmirus meklēt radošus risinājumus jaunā plaknē, tāpēc jaunais mūzikas video dziesmai “Turpinājums" tika filmēts patstāvīgi, izmantojot tikai telefona kameru un radošu pieeju ierobežotos apstākļos.

Kompozīcija “Turpinājums” tapusi sadarbībā ar virtozo ģitāristu Mārci Auziņu. Viņš ir mūzikas līdzautors un protams kompozīcijā iespēlējis visas ģitāru partijas. Dziesmā piedalās arī daiļvokāli Laima Dimanta, Madara Orola, Jevgēnija Krupenkina, Rihards Bērziņš. Ikviens no viņiem ir redzms arī dziesmas videoklipā. Dziesmas klavieru partiju aranžiju autors un izpildītājs Elvis Lintiņš.