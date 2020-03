"Cik ilgi Tu tos griķus ēdīsi rītā, pusdienā un vakarā? Varbūt pamēģini nemiglotus kartupeļus no manas sētas! Ikvienā krīzē cilvēki atgriežas pie pamatvērtībām. Arī uzturā," tā sociālās saziņas tīklā "Facebook" ierakstījis Korālis.

"Pārdodu savā sētā bez miglošanas paša audzētus kartupeļus," raksta viņš, atklājot - 40 kilogramu smags maiss maksājot no 15 līdz 20 eiro, atkarībā no pircēja atrašanās vietas. Lētāk ir Tūjā, Limbažos un Skultē, dārgāk tupeņi izmaksās rīdziniekiem. Toties Korālis kartupeļus pats pievedīšot klāt. Un arī ķirbjus varot dabūt, ja ir vēlme. "Smaržīgi un garšīgi" gan jāgatavo būs pašam, to mācītājs pircēja vietā nedarīšot.