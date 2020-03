Eštons Kačers, Džūlija Robertsa un citi - šovbiznesa zvaigznes, kas atvases audzina, ignorējot naudu un slavu

Kačera un Kunisas bērnam nepieder nekas

Mila Kunisa ar meitu Vaiatu. (Foto: Diaz / MEGA / Vida Press)

Lai bērni novērtētu to, kas viņiem jau ir ielikts šūpulī, aktieri Eštons Kačers un Mila Kunisa par savu audzināšanas metodi ir izvēlējušies taupīgumu. Viens no pirmajiem soļiem bija atteikšanās no auklītēm un citām apteksnēm, tādējādi arī nodibinot ciešākas savstarpējās attiecības. „Vēlamies būt viņai emocionāli tuvāki, un, manuprāt, vienīgais veids, kā to izdarīt, ir tiešām fiziski būt blakus,” apstiprinājis Eštons. „Ir svarīgi jau no agrīniem gadiem iemācīt, ka mammai un tētim var būt nauda, bankas konts, bet tev pašam gan vēl nekas nepieder,” piekrīt māmiņa.

Cepumu metode

Zoja Dešanela ar meitu Elziju. (Foto: BENS / BACKGRID/All Over Press/ Vida Press)

Tā kā aktrises Zojas Dešanelas vecāki arī ir no kino industrijas, viņa stingrās audzināšanas metodes ir pārņēmusi no viņiem. Ņemot vērā aktrises atalgojumu un Losandželosas dārdzību, Zoja mēnesī bērniem atļaujoties iztērēt tikai 1000 dolāru un par kopīgo izklaidi un audzināšanas metodi sauc mājturību: „Mēs kopā gatavojam šokolādes čipsu cepumus. Tādas lietas veikalos nepērkam, un to gatavošanas process bērniem iemāca cepumu vērtīgumu un pieejamības ierobežotību.”

Pelna visi

Remziju ģimene. (Foto: ddp/interTOPICS / Vida Press)

Piecu bērnu tēvs, šefpavārs, restorānu un TV šovu vadītājs Gordons Remzijs, kas ir zināms kā nelokāms viedokļa līderis, tāds ir arī attiecībā pret saviem bērniem. Viņu nauda nevilina, un viņš cer, ka materiālā pasaule nesaistīs arī Matildi, Džeku Skotu, Meganu, Holliju Annu un Oskaru: „Mani nekad nav satraukusi nauda. Tas arī ir mans galvenais bērnu audzināšanas mērķis.” Bērni nepusdieno "Mišelina" zvaigžņu restorānos, lidmašīnā sēž ekonomiskajā (vecāki – biznesa) klasē, un viņiem pašiem ir jāpelna nauda izklaidēm. Tiesa, nopelnīt viņi var, palīdzot vecākiem un iesaistoties labdarības projektos.

Normālā dzīve

Kristena Bella. (Foto: BACKGRID/All Over Press/ Vida Press)

Aktrises Kristenas Bellas un Daksa Šeparda bērni Linkolns un Delta, kuri reti ir redzami publiski, tikai nesen esot uzzinājuši, ka ir slavenu vecāku bērni. „Cenšamies atgādināt, ka tas nav jāuztver normāli, ka šī ir īpaša attieksme un ka mums ir paveicies. Neļaujam neko uztvert pašsaprotami, arī ne to, ka spējam nomaksāt rēķinus,” atzīst Kristena, piebilstot, ka ir grūti dzīvot „normālu dzīvi” un viņa jautā padomu tiem cilvēkiem, kurus ir uzaudzinājušas slavenības.

Pašas kontrasts

Sāra Džesika Pārkere ar meitām Merionu un Tabitu. (Foto: Elder Ordonez / SplashNews.com/ Vida Press)

Aktrise Sāra Džesika Pārkere, kas sabiedrībā ir izkopusi stilīgas un izsmalcinātas sievietes tēlu, ir atzinusi, ka perfektā tēla uzturēšanai vieglāk būtu iedot bērniem naudas žūksni, saņemt palīdzību un tērēt naudu bērnu dažādai nodarbināšanai. Tomēr fašionistas izvēle ir imitēt trūkumu un pierādīt, ka materiālas lietas nav ilgtspējīgas: „Mums ir daudz vecāku brālēnu, tāpēc dēls valkā tikai atdotas drēbes. Manuprāt, mūsu pienākums ir pašiem būt par piemēru un demonstrēt, ka bērnam nepienākas sasniegumi par vecāku smago, ieguldīto darbu.”

Adītāja rančo

Džūlija Robertsa ar ģimeni. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Par spīti industrijas stereotipiem, aktrise Džūlija Robertsa glamūrīga ir tikai nepieciešamības gadījumā. Pārējā laikā viņa savus trīs bērnus audzina ģimenes rančo, baro ar saimniecībā izaudzētiem produktiem un mugurā spiež vilkt pašas radītos adījumus. „Viņi nav izlutināti vai lecīgi. Džūlija rūpīgi piestrādā, lai bērnu dzīve būtu maksimāli normāla,” – tā kā aktrise savus bērnus publiski nekomentē, viņu audzināšanas stilu skaidrojusi Robertsas paziņa.

Vecmāmiņas luteklītis

Taira Benksa ar dēlu Jorku. (Foto: APEX / MEGA)

Tā kā modele Taira Benksa ir paziņojusi, ka viņai bērnu vairs nevar būt, nešaubīgi, ar dēlu Jorku viņa nevēlas kļūdīties. Bērna lutināšanu viņa atstāj vecmāmiņas, savas mammas Karolīnas, ziņā, bet pati, būdama Hārvarda Biznesa skolas absolvente, ar naudu šķiežas tikai dēla uzturam un par lielāko prieku dēvē kopā (un pieticīgi) pavadīto laiku: „Es, vecmāmiņa un Jorks – visas trīs paaudzes kopā ielienam gultā, tur dauzāmies, un viņš mūs sauc vienā vārdā – Nanamama.”

Labais un sliktais policists

Metjū Makonehijs ar sievu Kamilu, māti Keju un savām trim atvasēm. (Foto: Vida Press)

„Bērnu audzināšanā mums ar sievu ir vienādi viedokļi. Kad bērni cenšas piespiest kādu kļūt par „labo” un kādu par „slikto policistu”, mūsu viedokļi neatšķiras un atbilde ir viena. Mēs varam censties viņus audzināt un veidot, bet viņi tāpat ir tādi, kādi ir,” aktieris Metjū Makonahijs atzīst audzināšanas duālo problēmu un pievērš uzmanību, ka būtiska ir vecāku vienotība.