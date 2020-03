Ekspremjers Māris Gailis par koronavīrusu: „Šis ir iespēju laiks”

„Manā dzīvē līdz šim ir bijušas ļoti daudzas interesantas lietas, to skaitā ekonomiskās sistēmas maiņa, politiskās sistēmas maiņa un daudz kas cits, bet tāda veida pasaules rīcību es piedzīvoju pirmo reizi. Domāju, ka šī vairāk ir sociāla nekā medicīniska parādība. Tas arī ir interesanti. Tā nekādā gadījumā nebūtu ieguvusi tik plašu mērogu, ja nebūtu mūsdienu fenomena – sociālo tīklu. Tas viss to padara daudz interesantāku. Otrs jautājums – cik tas viss ir bīstami? Daudzas lietas ir bīstamas, un šī ir viena no tām,” saka uzņēmējs.

„Vai es atbalstu tos līdzekļus un rīcību, ko pieņem mūsu valdība un pasaules valdība? Es atbalstu. Arī es esmu atcēlis dažus lidojumus, arī zaudēju iegādātās biļetes... Ceru, ka kaut kādus iztērētos līdzekļus tomēr atgūšu. Marta beigās bija plānots lidojums uz Hamburgu, tāpat bija iecerēts ar ģimeni doties maijā uz Venēciju, uz arhitektūras biennāles atklāšanu. To pārcēla uz 30. augustu, un tas nozīmē, ka arī Venēcijā drošības pasākumi epidēmijas laikā tiks ievēroti krietnu laiku. Atcēlu izstādes apmeklēšanu Lasvegasā, ko biju plānojis apmeklēt saistībā ar savu biznesu,” par atceltajiem lidojumiem pastāsta Gailis. Viņš atzīst, ka pats nebūt neesot satraucies: „Neesmu ne pārbijies, ne uztraucies, lai arī pats esmu tuvu riska grupai, kuriem saslimstot sekas varētu būt bēdīgākas vecuma dēļ. Es varu pateikt, ka nesmēķēju, bet kūpinu cigārus, tie neskaitās. Imunitāti speciāli nestiprinu,” stāsta Gailis.

„Kāds šajā visā būs cietējs – tas ir skaidrs. Domāju, cietīs dažādas nozares. Ir biznesi, kuri cietīs, bet ir biznesi, kuri varētu uzplaukt, jo šis ir arī iespēju laiks,” atzīst uzņēmējs.

